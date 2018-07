Von Johannes Jacobi

Siegfried Lenz hat in der vorigen Nummer der ZEIT geschildert, wie es zu seinem ersten Theaterstück gekommen ist, das unter dem Titel „Zeit der Schuldlosen“ vom Deutschen Schauspiel-, haus in Hamburg uraufgeführt wurde. Was ursprünglich als Novelle geplant war, fand eine erste Form als Hörspiel (richtiger, als zwei Hörspiele: „Zeit der Schuldlosen“ und „Zeit der Schuldigen“). Die nur wenig veränderten Dialoge siedelten sodann in die Sichtbarkeit des dreidimensionalen Theaters um. (Sie sollen übrigens bald auch als Fernsehspiel auftauchen.)

Aus der vom Autor mitgeteilten Entstehungsgeschichte darf geschlossen werden, daß bei Siegfried Lenz nicht einfach ein Stoff mehrfach verwertet worden ist, sondern daß seine „Zeit der Schuldlosen“ sich bei ihrer Wanderung durch verschiedene Darstellungsgattungen auf dem Wege zur gültigen Form befindet.

Die Station „Theater“ hat bestätigt, daß in dem Erzähler Lenz ein Bühnentalent nach Entfaltung drängt. Die Fähigkeit, Dialoge zu schreiben, szenische Spannung mit einem Mindestmaß an Aktion zu erzeugen und die innere Dynamik mit sprachlichen Mitteln bis zum Stückende ständig zu steigern – das sind zweifellos Eigenschaften eines Dramatikers.

Siegfried Lenz ist 35 Jahre alt, also ein „junger, deutscher Autor“. Er hat ein deutsches, Thema angeschlagen, das ihm Resonanz bei allen Zuschauern sichert, die unter einer Diktatur gelebt haben oder sich von ihr bedroht fühlen. Es geht diejenigen besonders an, die stolz darauf sind, als „Nichtbetroffene“ davongekommen zu sein. Es appelliert aktuell aber auch an die Verantwortungsbereitschaft von „Ohne-mich“-Bürgern.

Die Begebenheit: In einem nichtlokalisierten Lande wird auf „den Gouverneur“, den Diktator, ein Attentat verübt. Der Attentäter Sason verfehlt sein Opfer und wird verhaftet. Durch polizeiliche Folterung können ihm die Namen seiner Mit verschworenen nicht entrissen werden. Hier setzt das Stück ein. Der Gouverneur läßt den renitenten Revolutionär in eine Gefängniszelle zusammensperren mit neun ahnungslosen, unbescholtenen Bürgern, die von der Straße weg verhaftet worden sind. Sie, deren Schuldlosigkeit amtlich anerkannt wird, können sofort wieder freikommen, wenn es ihnen gelingt, Sason zur Namensnennung oder zu künftiger Arbeit für den Gouverneur zu bewegen. Jedes Mittel zu diesem Zweck ist den Geiseln in der Zelle erlaubt.

Die neun dürfen als typische Vertreter ihrer Gesellschaft gelten: Hotelier, Bankmann, Ingenieur, Arzt, Drucker, Lastwagenfahrer, Bauer, Student und Konsul.