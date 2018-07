FÜR Aspiranten der Literaturwissenschaft, die gefälligst das Original lesen sollten, weniger als für Amateure der Weltliteratur –

François Rabelais: „Gargantua und Pantagruel“, mit 74 ausgewählten Zeichnungen von Gustave Doré; Biederstein Verlag, München; 783 S., 21,50 DM.

ES ENTHÄLT, leicht gekürzt, den „Gargantua“ und die vier Pantagruel-Bücher des Geistlichen, Arztes und Hofmannes Rabelais in der erstaunlichen, farbigen, ganz und gar nicht schulmeisterlichen, sehr geschickt archaisierenden Übersetzung von Engelbert Hegaur und Dr. Owlglass.

ES GEFÄLLT als die einzige handliche deutsche Ausgabe eines Werkes, das vier Jahrhunderte unbeschadet überstanden hat, allen zimperlichen, von Anfang an heftigen Einwänden gegen seine auch heute noch, enorme Grobheit und Obszönität zum Trotz und ungeachtet aller seiner sichtlichen erzählerischen Schwächen, etwa des Mangels an Konsistenz; das überlebt hat, weil es in einer übersprudelnd erfinderischen Sprache, Witz, Gelehrsamkeit, genaue Beobachtung und Ernst vereinend, uns ih den Geschichten um die humane Riesensippe Garpantuas und Pantagruels das Bild einer sehr entrückten, kolossalischen Zeit gibt: der französischen Frührenaissance, die alles Muckertum verachtete, sich mit Wonne der fleischlicheren Seiten des Lebens annahm, alles erreichbare Wissen an sich raffte und bei allein, auch bei aller eigenen Grausamkeit, überzeugt war von der letztlichen Güte des Menschen, so daß Rabelais als der pädagogischen Weisheit letzten Schluß verkünden konnte: Fay ce que vouldras, mach, was du willst – einen Rat, den zu erteilen heute niemand mehr wagte. D. E. Z.