In Brighton, wo sich die britische Regierungspartei am Mittwoch zu ihrem Parteitag versammelte, hat Harold MacMillan die konservative Schießbude mit einer Überraschung eröffnet: Er hängte die Schießscheiben in eben dem Augenblick um, in dem seine ersten Kunden in Anschlag gegangen waren und den Finger am Abzug zu krümmen begannen.