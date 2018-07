Die ersten türkischen Wahlen nach vier Jahren gewann kein Lebender, sondern ein Toter – nicht der Greis Ismet Inönü, der sich den Lehren Kemal Atatürks verschrieben hat, sondern der vor einem Monat hingerichtete Adrian Menderes.

Noch sind die Eselskarren unterwegs, um die Wahlurnen aus dem hintersten anatolischen Dorf zu den Auszählungsbüros in die großen Städte zu bringen. Aber schon nach dem vorläufigen Endergebnis steht fest, daß der 78jährige Ismet Inönü mit seinen revolutionstreuen Volksrepublikanern nicht die Mehrheit der 450 Unterhaussitze und der 150 Senatsmandate erreicht hat. Fast die Hälfte der zwölf Millionen Wahlberechtigten stimmte für die „Gerechtigkeitspartei“ des ehemaligen Generals Ragib Gumuspala, für jene Partei also, die im Wahlkampf als legitime Nachfolgerin der verbotenen Demokratischen Partei des früheren Premiers Menderes aufgetreten war.

Die „Gerechten“ hatten jenen Türken, die das Offiziersregime ablehnten und die Exekution von Menderes verabscheuten, „Rache für Yassiada“ versprochen.

Rache also für den Monsterprozeß auf der Insel im Marmara-Meer und die dort gefällten Urteile. Mit dieser Parole, die sie nur heimlich ausstreuen durften, stellten sie sich am vergangenen Sonntag den schon siegessicheren Anhängern Inönüsin den Weg – mit Erfolg. Sie können nun über zweihundert Abgeordnete und Senatoren nach Ankara schicken. Mit einer solch hohen Zahl hatten selbst ihre kühnsten Wahlpropheten nicht gerechnet.

Die „Neue Türkische Partei“ des ehemaligen Finanzministers, Ekrem Alican und die „Bauernpartei“ unter Osman Rolukbasis blieben dagegen weit zurück auf der Strecke. Alican jedoch, zu dessen Mitarbeitern auch der älteste Sohn des gehängten Ministerpräsidenten, Yüksel Menderes, zählt, hat nun die Chance, zusammen mit der ihm ideologisch verwandten „Gerechtigkeitspartei“ eine neue Regierung zu bilden.

Ob diese Rechnung aufgehen wird, hängt allerdings nicht von den Parteistrategen und Koalitionshändlern, sondern allein von der Militärjunta ab, die als „Komitee der Nationalen Einheit“ vor 18 Monaten nach der Revolution das türkische Ruder fest in die Hand genommen hatte. Zwar werden alle 22 Mitglieder dieser provisorischen Offiziersregierung automatisch einen Sitz im Senat erhalten. Sie können auch damit rechnen, daß ihr Chef, General Gürsel, zum neuen Staatspräsidenten der Türkei gewählt wird. Sie werden aber kaum bereit sein, eine Regierung von Anhängern ihres Erzfeindes Menderes zu dulden. Schon während des Wahlkampfes hatten die Offiziere ja eine Flüsterkampagne gestartet: „Wenn die Gerechtigkeitspartei allein an die Macht kommt, dann revoltieren wir noch einmal!“

Vor vier Wochen hatte Gürsels Mannschaft noch gehofft, mit dem Todesurteil gegen Adnan Menderes auch das Andenken an den ihr verhaßten Regierungschef endgültig auslöschen zu können. Aber ihr Spruch flößte nur wenigen Furcht ein. Für die meisten Türken war damit ein neuer Märtyrer geschaffen worden Noch heute kursiert unter den anatolischen Bauern die Legende: Menderes ist nicht tot. Er reitet nachts auf einem Schimmel durch das Land.

Am 29. Oktober, so sieht es die Verfassung vor, sollen die 22 Offiziere ihre Macht der neuen Regierung übergeben. Auf ihre Schiedsrichterrolle werden sie als frisch gebackene Senatoren niemals verzichten, auch nicht bei einem Kabinett, das von Ismet Inönü geleitet wird. Die Möglichkeit, daß sich die drei Menderes-Parteien gegen die Valksrepublikaner Inönüs zusammenschließen und damit die Voraussetzung für eine Regierung schaffen, hat die Militärjunta von vornherein zunichte gemacht. Ihre Alternative lautet: Entweder ein Allparteienkabinett, wo die Jünger des toten Premiers an die Kette gelegt werden können, oder aber ein neuer Aufstand der Armee, dst