Worte der Woche

„Ich würde sagen, das ist dumm! Und Leute, die so was schreiben, sollen sich genau überlegen, ehe sie so schwerwiegende Vorwürfe gegen zwei Parteien, die zusammen doch 307, glaube ich, Sitze im Bundestag haben, erheben.“

Konrad Adenauer

Zu der Kritik: das Koalitionsabkommen sei verfassungswidrig

*

„Ein Berlin-Abkommen, welches das Vertrauen der Berliner in ihre Zukunft untergräbt, ist ein Todesurteil auf Abruf.“

Dirk Stikker