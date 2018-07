Und wieder hat München eine neue Bühne! Das Werkraumtheater der Kammerspiele, das sich bisher provisorisch behelfen mußte, hat jetzt unter großzügiger Hilfe der Stadt eine würdige Niederlassung im dritten Stock des neuen Verwaltungsgebäudes erhalten – einen Raum von nobler Zweckmäßigkeit, ohne Luxus, wie es sich für ein Experimentiertheater gehört.

Hier will Intendant Hans Schweikart moderne Stücke zur Diskussion stellen, die der Falckenbergschen Tradition des Wagnisses mehr entsprechen können, als es der Hauptbühne im Schauspielhaus heute noch möglich ist (die längst einem anspruchsvollen und daher nicht mehr vorbehaltlosen Abonnentenpublikum verpflichtet ist).

Für die Eröffnungsvorstellung hatte sich Schweikart, zugleich als Regisseur fungierend, ein Programm von vier Monologstücken ausgedacht. Eine strapaziöse Sache für die Darsteller wie für die Zuschauer, aber auch eine Serie solistischer Paradeleistungen ersten Ranges.

Den Schaden des Tabaks“ (A. P. Tschechow) sollte Iwan Iwanowitsch Njuschin, der „Mann seiner Frau“, als Vortragender vor einem Frauenklub demonstrieren. Aber die Abwesenheit seiner Haustyrannin reißt den Pantoffelhelden immer wieder zu beweglichen Klagen über sein Elend hin. Eine echt russische Selbsterniedrigungsszene, von Peter Lühr mit souveräner Intelligenz ausgefeilt.

„Salz und Tabak“ des Italieners Aldo Nicola; (deutsche Erstaufführung) wurde durch Therese Giehse zu einem Kabinettstück schauerlicher Groteskkomik: der Triumph einer Witwe, deren Mann soeben begraben wurde.

Eine zweite deutsche Erstaufführung, „Die schwarze Witwe“ (Avicularia Mygale) des italienischen Arztes und Theaterdichters Carlo Terron, war wohl die penetranteste Nervensäge des Abends. Maria Nicklisch spielte mit katzenhaft sanfter Bosheit die gruselige Szene einer Frau aus, deren berühmter Mann, Gelehrter und Nobelpreisträger, statt mit ihr mit der Wissenschaft und seinem Ruhm verheiratet war, und die jetzt vergeblich hofft, ihn endlich zu besitzen, da er durch! zwei Schlaganfälle völlig gelähmt und auf ihre Pflege angewiesen ist. Aber er bleibt so abwesend, wie er immer war, nur in anderer Weise.

Zum Schluß ein Virtuosenstück Fritz Kortners als Krapp in Becketts „Letztem Band“, dessen ungedecktes Wertpapier freilich auch er mit all seiner eminenten Charakterisierungskunst nicht in zahlbare Münze zu verwandeln vermochte. Alles in allem: ein Auftakt von der Unüberhörbarkeit eines Signals. Hier wird „was los sein“, das steht außer Frage. Walter Abendroth