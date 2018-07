Die Ilseder Hütte (Peine) teilt in einem Aktionär-Rundschreiben mit, daß die Ertragslage der Gesellschaft in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 1961 nicht ganz so günstig gewesen ist wie in dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das sei vor allem darauf zurückzuführen, daß die Exporterlöse, u. a. auch durch die DM-Aufwertung, weiterhin rückläufig waren. Durch die Einschränkung der Exportlieferungen auf Produkte, die in der Ilseder Hütte auch auf den Exportmärkten noch zu angemessenen Preisen abgesetzt werden können, sowie durch Kosteneinsparungen – insbesondere durch Stilllegung der Erzaufbereitungsanlage in Bülten – habe eine merkliche Verschlechterung der Ertragslage verhindert werden können.

Die Allgemeine Deutsche Investment-Gesellschaft mbH (München) berichtet, daß rd. 560 000 Anteile (insgesamt 28 Mill. DM) ihres neuen international gestreuten Wachstumsfonds (Tresora“ innerhalb einer Woche gezeichnet worden sind. Nicht nur größere Anleger, sondern auch eine Vielzahl kleinerer Sparer haben zu dem günstigen Zeichnungsergebnis beigetragen. Die Gesellschaft sieht darin den Beweis, daß zahlreiche Anleger die Zeit für gekommen hielten, den relativ günstigen Kursstand an den Börsen zu nutzen. Bei der unterschiedlichen Entwicklung der Bürsen in den verschiedenen Ländern erscheine den Anlegern ein international gestreuter Fonds vorteilhaft.