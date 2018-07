Inhalt Seite 1 — „Frauen, hört mal her!“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

-k, Coswig/Anhalt

Im Schälsaal der Coswiger Zündholzfabrik in der Karlsstraße benutzte Meister Blümecke die Putzstunde, in der die Maschinen gereinigt werden, um den drei Frauen der Brigade „7. Oktober“ zu erklären, daß die „Produktionsreserven“ nicht in die eigene Tasche gehören, sondern dem ganzen Volk der „DDR“. Er ist nur einer von vielen Agitatoren, die gegenwärtig in der DDR nach diesen Reserven fahnden.

Den SED-Wirtschaftsplanern ist nämlich aufgefallen, daß die Arbeiter in vielen Betrieben ihr Soll glänzend erfüllen, ohne sich dabei anstrengen zu müssen, und daß manche Fabrik weit über die Norm leistet und trotzdem zu wenig produziert. Des Rätsels Lösung sind die Produktionsreserven. In vielen Betrieben haben die Verantwortlichen die Norm von vornherein niedrig angesetzt, um „nach oben“ melden zu können: Soll erfüllt. Für die Arbeiter aber gilt: Je niedriger die Norm, um so leichter verdient sich das Geld.

Diese „Polster“ im Wirtschaftsplan der Zone sollen jetzt beseitigt werden. Die Partei hat wieder einmal das Stichwort „Produktionsaufgebot“ ausgegeben, hinter dem sich nichts anderes verbirgt als eine Erhöhung der Normen. Mit anderen Worten: Die Arbeiter verdienen bei gleicher Arbeitsleistung weniger als vorher. Dies freilich ist nach Ansicht des FDGB-Bezirksvorstandes in Halle eine „falsche Einschätzung des Kampf es bei der Durchsetzung des Produktionsaufgebots zur Vorbereitung des Friedensvertrages“.

Diese falsche Einschätzung wollte Meister Blümecke korrigieren. Er versammelte die drei Frauen seiner Brigade um sich und ermahnte sie, „unsere Republik“ zu stärken. Dann lud er sie zur Diskussion ein: „Frauen, hört doch mal her“, begann er. „Wir wollen uns doch mal darüber beraten, ob ihr freiwillig und gutmütig zwei Maschinen für das Produktionsaufgebot abgeben könnt.“

„Dann verdienen wir ja weniger“, erwiderte die erste Frau, ihrem Staat nicht sonderlich gutmütig gesonnen. „Das ist sowieso die schwerste Arbeit hier“, ergänzte die zweite. Die dritte Frau hielt es für tunlich gar nichts zu sagen. Man einigte sich nicht, und fürs erste werden die störrischen Zündholzarbeiterinnen weiter die Reserven in die eigene Tasche stecken.

Sie bedienen die Gleichlegemaschinen, in denen die Streichhölzer in 36 Kästen so geordnet werden, daß sie mit den Zündkuppen versehen werden können. In einer Schicht haben die Frauen diese 36 Kästen 40mal zu füllen. Im Fachjargon: „40 Maschinen sind die Norm“. Aber die Frauen bringen es gewöhnlich auf 45 „Maschinen“, nach einer technischen Verbesserung sogar auf 53. Von den 13 „Maschinen“, für die sie extra belohnt werden, sollen die Frauen nun „gutmütig“ zwei dem Staat vermachen, ohne dafür extra belohnt zu werden. Meister Blümecke: „Die anderen elf Maschinen haben sie ja als stille Reserve.“