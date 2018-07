Inhalt Seite 1 — Mehr Blech – mehr Wohlstand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Bernd Huffschmid

Der Stahlverbrauch je Kopf der Bevölkerung wird schon seit Jahrzehnten als Gradmesser des allgemeinen Lebensstandards in den verschiedenen Ländern der Welt betrachtet. Sehr viel aufschlußreicher für die Beurteilung des zivilisatorischen Lebensbildes ist jedoch die Struktur dieses Stahlverbrauches. Die Zusammensetzung der Fertigprodukte, welche die weiterverarbeitende Industrie von den Walzwerken bezieht, sagt manchmal mehr über den Lebenszuschnitt der Menschen in den verschiedenen Ländern aus als etwa umfangreiche Sozialstatistiken. Und die Entwicklung des Verbrauchertrends, der an Hand von ausführlichen Stahldaten verfolgt werden kann, ist besonders aufschlußreich für eine Analyse des Lebensstandards.

Wichtigstes Kennzeichen der Entwicklung ist in den letzten Jahrzehnten der Anstieg der sogenannten Flachprodukte, also der Bleche, in der Skala der Walzwerkserzeugnisse. Die nicht nur absolute – entsprechend dem Gesamtanstieg des Stahlverbrauchs – sondern auch relative Zunahme des Blech Verbrauchs vollzieht sich naturgemäß auf Kosten anderer Walzstahlsorten, und zwar vor allem des Profilstahls, also beispielsweise des Formstahls und des Baustahls. Diese strukturelle Veränderung ist zwar teilweise technisch bedingt. Der wichtigste Grund hierfür dürfte jedoch in einem Wechsel der Verbrauchsgewohnheiten, also in einer Veränderung des Lebensstandards, zu suchen sein. In den Vereinigten Staaten belief sich zum Beispiel der Verbrauch von Flachstahlprodukten im Jahre 1913 auf 29 vH der gesamten Walzstahlerzeugung. Dieser Anteil ist bis zum Jahre 1955, einem Rekordjahr der amerikanischen Autoproduktion, auf fast das Doppelte, nämlich auf 56 vH angestiegen.

In der Bundesrepublik hat die Flachstahlerzeugung die Produktion von Profilstahl erst in den letzten Jahren eingeholt und zeitweise sogar übertroffen. Im Jahre 1958 betrug der Anteil des Flachstahls in Westdeutschland 47,6 vH (nämlich 7,24 Millionen Tonnen) der gesamten Erzeugung von Walzwerkfertigprodukten; er lag damit knapp über dem Anteil der Profilstähle (45,8 vH), der 1936, dem letzten normalen Vorkriegsjahr, 39 vH gegenüber 32,6 vH Flachstahl betragen hatte. (Neben Profil- und Flachstahl wird in der Statistik noch die Erzeugung von nahtlosen Rohren aufgeführt, deren Anteil etwa bei 6 bis 8 vH kg und liegt.)

Der wachsende Anteil von Flachstahl ist in erster Linie mit dem höheren Blechverbrauch der Konsumgüterindustrie zu erklären. Indirekt spiegelt sich darin also eine Steigerung des Lebensstandards. Bleche werden unter anderem für die Herstellung von Autos gebraucht, deren Produktionszahl im allgemeinen ein untrüglicher Gradmesser des Komforts der Bevölkerung ist. In den Vereinigten Staaten ist die Autoindustrie sogar der größte Abnehmer der Stahlindustrie. Wenn man außerdem zum Beispiel an den Aufschwung der Elektroindustrie (Kühlschränke, Küchengeräte) denkt und sich vor Augen hält, wie stark die Lebensmittelkanserven, die meist in Blechpackungen geliefert werden, Eingang in unseren Alltag gefunden haben, dann wird der Zusammenhang zwischen Blechverbrauch und Lebensstandard besonders deutlich.

Gerade die Blechverpackung, die aus der modernen Nahrungsmittelindustrie nicht mehr fortzudenken ist, hat der Flachstahlproduktion einen mächtigen Auftrieb gegeben. Weißbleche sind in der Bundesrepublik noch nie in einer • solchen Menge hergestellt worden, wie in den letzten Jahren. Nach fachmännischer Schätzung gehen Feinbleche und Bandstahl zu etwa zwei Drittel ihres Gesamtverbrauchs und Weißbleche fast ausschließlich in die Herstellung von Konsumgütern ein.

Allerdings darf auch die Grobblecherzeugung, die ihren Produktionsanteil in den letzten 25 Jahren ebenfalls erheblich vergrößert hat (von 9,7 vH im Jahre 1936 auf 16,2 vH im ersten Halbjahr 1960), nicht übersehen werden. Grobbleche werden vor allem für den Maschinenbau, für die Herstellung von Lokomotiven und Eisenbahnwaggons und nicht zuletzt für den Bau von Schiffen und Brücken verwendet. Der erhöhte Grobblechverbrauch zeigt nicht nur an, daß die Investitionstätigkeit einer modernen Industriewirtschaft verstärkt worden ist, es kommt darin auch das erfolgreiche Bemühen zum Ausdruck, das aus Gründen der Stahleinsparung und der Kostensenkung auf einen Austausch von Profilstahl durch Flachstahl hinzielt.