In Düsseldorfs Gerichten herrschen strenge Sitten

-r., Düsseldorf

Mit verbundenen Augen wägt Justitia, dieGöttin der Gerechtigkeit, in den Schalen ihrer Waage den Streit der Parteien. Ohne Ansehen der Person richtet sie, wen sie zu leicht befand. Ganz anders tritt sie jedoch ihren Söhnen und Helfern gegenüber. Da nimmt sie die Binde ab, mustert die Ihren mit prüfendem und fürsorglichem Blick und reicht ihnen einen – „Zuschuß (Wertmarke 0,60 DM) zur Mittagsverpflegung in der Kantine des Justizgebäudes, Düsseldorf, Mühlenstraße 34.“

Daß Justitia streng prüft, wem sie den Zuschuß reicht, erkennt man an den auf zwei DIN-A 4-Bogen im besten Passiv-Deutsch der Juristen geschriebenen „Richtlinien über die Verwendung des Zuschusses (Wertmarke 0,60 DM) zur Mittagsverpflegung in der Kantine des Justizgebäude“. Jeder Justizbedienstete erhielt eine Abschrift dieses Gesetzeswerkes. Bei der Behörde, insbesondere bei der Justiz, muß auch eine soziale Maßnahme ihre Ordnung, lies: ihre Paragraphen, haben. Hier sind es ihrer zwölf, säuberlich unterteilt in a, b und c. Sie legen genau fest, wer, wo, wann, für was zuschußberechtigt ist.

Wer? Die vollbeschäftigten Landesbediensteten. Zweifel, was das heißt, beseitigt der Satz: „Als vollbeschäftigt gelten die Verwaltungsangehörigen, die regelmäßig mindestens 40 Stunden in der Woche beschäftigt sind.“ Das Wort „gelten“ erinnert den Chronisten an seine zwei Semester Jura: gelten heißt in der Sprache des Gesetzes: nicht so sein, aber so behandelt werden. Der Verfasser der Richtlinien war gewiß „vollbeschäftigt“.

Was? Für die Mittagsmahlzeit ist der Zuschuß bestimmt. Nicht „für Tabak, nicht für Süßigkeiten“, aber für alle „anderen warmen und kalten Speisen die üblicherweise als Mahlzeit eingenommen werden, und zusätzlich gereichte Milchgetränke fallen unter den Begriff der Mittagsmahlzeit“, bestimmen die Richtlinien. Daß Milchkaffee ein Milchgetränk ist, ist für die Kantine Düsseldorf durch Präzedenzfall entschieden. Und für schwarzen Kaffee gilt wohl die gleiche ratio decidendi.

Wann bei der Justiz Mittagszeit ist, regeln die Richtlinien auch: „Mit Rücksicht auf die durch die Art des Dienstbetriebes besonders gelagerten Verhältnisse (Hauptverhandlungen, Sitzungen, Vernehmungen u. a.) die Zeit von 10 bis 16 Uhr.“ Mit dieser Bestimmung zeigt sich Düsseldorf großzügiger als das Gericht einer anderen nordrheinischen Großstadt. Dort ist Mittag nur von 11 bis 15 Uhr, und wer erst später aus der Sitzung kommt, muß den Vorsitzenden seiner Kammer um einen Vermerk auf der Marke bitten, daß die Sitzung solange dauerte. (Letzter Antrag des Staatsanwalts: Hohes Gericht, bitte um ein Alibi für die Mißachtung der Mittagszeit!).