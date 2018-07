Um ganze vier Quadratmeter Bodenfläche geht ein Streit, der nun schon seit Jahren zwischen den Stadtvätern von Flensburg und einem Geschäftsinhaber geführt wird. Sogar das Landeskabiriett hat sich mit dieser Affäre befaßt, denn "beschleunigte Enteignungsverfahren" — unter diesem Titel wird der Fall jetzt geführt — bedürfen der Zustimmung des Kabinetts. Ohne großen Erfolg. Die Enteignungsbehörde, vor der die Kontrahenten kürzlich ihre Ansichten vortrugen, zog es vor, die Entscheidung zu vertagen.

Die vier so heftig umstrittenen Quadratmeter Bodenfläche gehören zum Bürgersteig einer vielbefahrenen Flensburger Straße. Der Geschäftsmann besitzt hier ein Lebensmittelgeschäft. Und um die Käufer anzulocken, hatte er einen Teil seiner Ware in Kisten vor dem Schaufenster aufgereiht. Auf einer genau vier Quadratmeter großen Fläche.

Ober die Äpfel, Birnen und Bananen, die hier ausgestellt sind, stolperten zwar nicht die Straßenpassanten, wohl aber die Verkehrspolizei und die Flensburger Stadtväter. Sie meinten, die Kisten müßten entfernt werden, denn sie behinderten den erkehr. Die Waren lockten Käufer an, argumentierten sie, oder auch Neugierige. Diese blieben stehen und betrachteten die ausgestellte Ware. Dadurch bildeten sich Menschentrauben. Andere Slraßenpassanten müßten auf die Straße hinunter, um weiterzukommen. Der Verkehr werde behindert und das sei gefährlich. Zwar habe es zum Glück an dieser Stelle noch keine Unfälle gegeben, aber hier könnten leicht welche passieren. Hinzu komme noch ein weiteres Problem. Was sei, wenn andere Flensburger Kaufleute diesem Beispiel folgen würden? Etwa gar in den engen Straßen der Innenstadt, die sowieso lebensgefährlich seien? Der Geschäftsmann sah ohne weiteres ein, daß dieses Beispiel keine Schule machen dürfe. Aber in seinem Fall lägen die Dinge ja ganz anders. Die Kisten seien lebenswichtig. Und um das zu beweisen, legte er Bilanzen und Abrechnungen vor und brachte auch ein Gutachten, ausgestellt von der betriebswirtschaftlichen Beratungsstelle des Einzelhandelsverbandes.

Die Herren von der Beratungsstelle stellten in ihrer eingehenden Analyse fest, daß dem Kaufmann, falls er auf seine Auslagen, verzichten müsse, eiie angemessene Entschädigung gebühre. Die Stadt war durchaus bereit, zu zahlen. Nur — was ei ie angemessene Entschädigung ist, darüber konnte man sich nicht einig werden. In dem Gutachten war ausgerechnet worden, diese "angemessene Entschädigung" betrage nicht mehr und nicht weniger als 8950 Mark. Denn das seien die Kisten wert. Man müsse immerhin berücksichtigen, das das Verschwinden der Bananen, Weintrauben und Äpfel einen erheblichen Umsatzrückgang für den Geschäftsmann zur Folge haben würde, und wenn man diesen Umsatzrückgang zahlenmäßig festlegen wolle, dann seien das eben 9000 Mark. Diese Summe verschlug dem Vertreter der Stadt die Sprache. Darüber lasse sich überhaupt nicht diskutieren, meinte er. Im übrigen sei ja schon in einem aus dem Jahre 1915 stammenden Fluchtlinienplan festgelegt worden, daß diese vier Quadratmeter bei gegebenem Anlaß enteignet werden konnten. Selbstverständlich sei die Stadt Flensburg bereit, eine Entschädigung zu zahlen, aber eben eine — angemessene.

Kurzum: Einig war man sich nur darüber, daß man sich vorläufig nicht einigen könne. Immerhin machte der Geschäftsmann den Vorschlag, den "Laden etwas nach hinten zu ziehen er seine vier Quadratmeter Freifläche behalten, ohne mit der Stadt in Grenzstreitigkeiten zu geraten. Vielleicht könne die Stadt dabei mithelfen. 1". Dann könne