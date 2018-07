TQ eteiligungen an Terraingeseilschaften -- können heute interessant sein. Die einzelne Aktie lautet über. 1000 sfrs; ihr Ausgabekurs beträgt 125%. Wie man hört, beabsichtigt, die Firma, in Spanien jungfräulichen Boden mit Hilfe namhafter Baufirmen für eine moderne Siedlungsform, vor allem für den Touristen Verkehr, nutzbar zu machen. Bei dem Interesse, das Spanien als Erholungsland heute findet, kann das ein lohnendes Geschäft sein, sofern es mit der notwenwird.

Die Vertreter des Gründungskonsortiums, ein Baseler Bankier, ein braunschweigischer Grundstückskaufmann und ein Züricher Rechtsanwalt, stehen offenbar in Verbindung mit einer französischen können heute interessant sein. Bei Bei da Interiberia handelt es sich um eine private Emission, das Kapital beträgt fünf Millionen Franken, die Hälfte übernimmt das Gründungskqnsortium, das so den maßgeblichen Einfluß behält. Die andere Hälfte wird von einem privaten Konsortium übernommen, offenbar nicht als Daueranlage. Die. Aktien sollen in der Schweiz und in Deutschland im Freiverkehr eingeführt werden (die Börseneinführung, von der auch gesprochen wird, steht wohl noch etwas in der Zukunft).

Die Gründer der Firma sprechen von einer Zinsgarantie von jährlich 10 % für die Dauer von vier Jahren. Eine schweizerische Gesellschaft soll sie übernehmen. Interessenten sollten sie sich, sehr genau daraufhin ansehen, ob sie in der Lage ist, zwei Millionen sfrs zu garantieren.

Es werden höhere Jahreserträge erwartet. Das s:eht allerdings so lange auf dem Papier, n:s die Geschäfte nicht realisiert sind. Wer sich beteiligt, muß sich darüber klar sein, daß es sich hier nicht um die Gründung eines Betriebes oder eines Unternehmens mit Werksanlagen, Geschäftsorganisationen und was sonst dazu gehört handelt. In die Terraingesellschaft wird vielmehr Geld eingeschossen, dafür wird Land gekauft, es wird marktfähig gestaltet und dann wieder verkauft. Der Einsatz kommt also relativ schnell zurück, sofern er nicht revolvierend angelegt wird. Das hat nur einen Sinn, solange die Grundein Abentmer.

Das Geschäft hat eine gewisse Ähnlichkeit mit den Reeder Genossenschaften früherer Zeiten. Wer sich beteiligt, nimmt ein geschäftliches Risiko auf sich; er wird sich daher seine Mitgenossen, vor allem aber den Kapitin und die Offiziere des Schiffes, sehr genau ansehen. Geschieht dies mit klarem Blick, dann kann ein solches Geschäft Freude bereiten. Das saweizerisch deutsche Finanzierugsprojekt ist eine der ersten Transaktionen ausländischer Finanzgruppen in Spanien mch der Liberalisierung des Devisenverkehrs. Dieser Hinweis ist interessant. Hier zeigt sich nämlich eine eigenartige Form des Kapitalexportes, die möglicherweise für das devisenhungrige Spanien von Nutzen sein kann. Rlb.