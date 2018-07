endete Einfuhrschleuse für die Zukunft die Landwirtschaft der Sechsergemeinschaft generell noch mehr, als das bisher im nationalen Rahmen der Bundesrepublik verwirklicht wurde, von den Einfuhren aus Drittländern abschirmen.

Ob er glaube, daß Bonn in Anbetracht der bevorstehenden gemeinsamen Agrarpolitik innerhalb der EWG überhaupt noch genügend freie Hmd habe, um die von ihm gewünschten langfristigen Abnahmezusagen eingehen zu können, möchten wir von dem Gast aus Argentinien wissen "Wenn Sie wollen, können Sie es Der Pro Kopf Verzehr an Fleisch brauche lediglich pro Jahr um ein Rüo zu steigen, was bei dem billigeren argentinischen Kühlfleisch durchaus zu realisieren sei. Zur Zeit sei die Einfuhr argentinischen Kühlfleisches aber bis auf wenige Einzelgeschäfte auf komplizierter Rechtsbasis (Export Import Bonussystem) verboten. Die deutsche Verbraucherschaft wisse überhaupt nicht, daß es Kühlfleisch gäbe. Sie kenne nur das unter 0° zu Blöcken eingefrorene Gefrierfleisch, das nicht so guter Qualität sei und den deutschen Hausfrauen bei der Zubereitung offenbar Schwierigkeiten bereite. Demgegenüber werde das eigentliche Kühlfleisch bei etwa 0° konserviert und sei als beste Qualitätsware über eine geschlossene Kühlkette bis zu vierzig Tagen haltbar. Die gerade bei Fleisch besonders kritischen Briten nähmen es in großen Mengen ab, in der Bandesrepublik wisse man — außer den Beamten des Bundesernährungsministeriums — aber nichts davon.

Eine jährliche Abnahmequote von 50 000 t Ki:hlund Gefrierfleisch hat Minister Aleman tags darauf von der Bundesregierung gefordert. Bonn zeigte seinen guten Willen und versprach den Bezug von jährlich 12 0001 Gefrierfleisch ausschließlich für Berlin — warum eigentlich n cht auch für das Bundesgebiet? — des weiteren Ton jährlich 60001 im Rahmen des sogenannten Bonussystems und im übrigen erstmals eine Ausschreibung über 1000t für argentinisches Kühlfleisch. Dann will man weiter sehen. Bei einem jährlichen Fleischeinfuhrbedarf der Bundesrepublik zwischen 150000 und 170000t waren die argentinischen Exportwünsche mit 50 000 t zweifellos überhöht. Die EWG Nachbarn drängen überdies auf den deutschen Fleischmarkt, und andere dritte Länder können auf die ihnen von Bonn zugesagte Aufrechterhaltung der traditionellen Warenstrcme pochen. Schließlich hat die Einfuhr von Geflügelfleisch in verschiedensten Formen in den letzten Jahren ebenfalls die 150 000 t Grenze erreicht und einen hohen Anteil von der an sich steigenden Fleischnachfrage in der Bundesrepublik an sich gerissen. So zeigte sich denn Aleman in seiner abschließenden Pressekonferenz auch befriedigt, trotz des gegenüber seinen ursprünglichen Vorstellungen sicherlich mageren Ergebnisses. Aber immerhin, Bonn hat ihm zusätzlich zugesagt, künftig gegenüber Argentinien jede denkbare Diskriminierung durch Globalausschreibungen auszuräumen. Das gilt besonders für die deutschen Getreidebezüge. Die Bundesrepublik muß im neuen Getreidewirtschaftsjahr als Folge der schlechten Ernte<insgesamt 6 3 Mill t Getreide importieren, für argentinischen "Weizen wäre demnach genügend Einfuhrspielraum vorhanden. Wieviel Argentinien davon liefern könne, wollten die Journalisten von Minister Aleman wissen. Er konnte es indessen nicht sagen, da die argentinische Weizenernte noch auf dem Halm steht und möglicherweise nicht so reichhaltig ausfällt, um die in diesem Jahr für den Export nach der Bundesrepublik besonders guten Chancen voll nutzen zu können. Aber auch sonst ließ Aleman keinerlei Unzufriedenheit über seine Besprechungsergebnisse erkennen oder, besser gesagt, durchblicken. Die Bundesregierung hat erneut ihre Bereitwilligkeit bekräftigt, Argentinien beim Aufbau zu unterstützen und Aleman sparte nicht mit Lob "für den entscheidenden Anteil, den die Bundesrepublik an der Wiederherstellung des argentinischen Kredites und der Stabilität der Währung gehabt hat". Tatsächlich konnte dank deutscher Hilfe die argentinische Staatsschuld konsolidiert und damit ein Strich unter die finanzielle Vergangenheit gezogen werden. Die Zukunft in den deutsch argentinischen Finanzbeziehungen, die im wesentlichen durch Entwicklungshilfemaßnahmen gekennzeichnet sein wird, hat schon begonnen. Argentinien wird auf Grund der Bonner Gespräche bei den deutschen Entwicklungshilfeleistungen für Lateinamerika bevorzugt berücksichtigt werden. Für ein noch in Vorbereitung befindliches Entwicklungsprojekt, eine große Talsperre im Süden Patagoniens, hat die Bundesregierung ihr Einverständnis u n d, ihren guten Willen zu einer Zusammenarbeit, an der sich auch andere westliche Länder beteiligen werden, bekundet.

Auch die deutschen Banken sind nicht müßig eewesen. Wohl als erstes unter den Entwicklungshilfe aus Bonn empfangenden Ländern hat Argentinien in konsequenter Beachtung seiner marktwirtschaftlichen Politik den begrüßenswerten Versuch unternommen, sich die benötigten Mittel auch auf klassische Weise im Wege einer Auslandsanleihe zu beschaffen. 25 Mill. Dollar wurden in diesem Zusammenhang im vergangenen Sommer von einem deutsch schweizerischen Bankenkonsortium an den westeuropäischen Börsen placiert. Noch im Januar werden die Anleihestücke an der Frankfurter Börse zur amtlichen Notierung zugelassen werden. Dann wird man weiter sehen, ob dieser ersten Tranehe eine zweite folgen sollte. Deutsche Bankkreise, mit denen Aleman bei einem Deutschlandbesuch ebenfalls Gespräche führte, haben sich grundsätzlich wohlwollend zu diesem Gedanken geäußert. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist sogar schon mit einem auf drei Jahre befristeten 25 Mill -Dollar Kredit in Vorleistung getreten, dessen Ablösung durch eine zweite Anleihetranche vorgesehen ist.

In Buenos Aires weiß man jedoch nur zu gut, daß die großen Aufgaben, die sich die Regierung gesetzt hat, mit eigenen Staatsanleihen und fremden Staatskrediten allein nicht gelöst werden können. Es müssen auch genügend private Investoren bereit sein, sich in Argentinien zu engagieren. Die Grundzüge eines Investitionsförderungsabkommens mit der Bundesrepublik stehen deshalb bereits fest. Es wird erstmalig für derartige Abkommen zwischen zwei Ländern neben der allgemein üblichen Transfer- und Konvertierungsklausel eine Bestimmung enthalten, derzufolge bei eventuellen Enteignungen den deutschen Investoren der volle Marktwert zurückerstattet werden muß. Eine Bestimmung, die dem amerikanisch argentinischen Investitionsschutzabkommen beispielsweise fehlt. Was Marktwert ist, wird dann nicht etwa die argentinische Regierung allein entscheiden können, sondern notfalls ein unparteiisches Schiedsgericht. Argentinien hat sich zu dieser Klausel erstmalig bereit erklärt, weil Bonn seinerseits aus dem Bundeshaushalt Bürgschaften für private deutsche Investitionen in Argentinien gewährt. Die Arbitrageverhandlungen würden sich deshalb — was hoffentlich niemals eintreten wird — : auf Regierungsebene abspielen, so daß die privaten Investoren auf alle Fälle "aus dem Schneider wären". Auch in der sonst so neuralgischen Frage der Flaggendiskriminierung bildet die Aufgeschlossenheit der argentinischen Regierung eine rühmliche Ausnahme. In dem Investitionsförderungsabkommen ist festgelegt, daß die Schiffahrtslinien beider Länder an den Transporten in gleicher Weise partizipieren sollen. Das Klima bei der Aushandlung dieses Investitionsförderungsabkommens dürfte sich also offenbar doch sehr von dem Klima bei gleichartigen Verhandlungen mit anderen Entwicklungsländern unterschieden haben.

Schon zeichnet sich auch ein weiteres Abkommen ab, das die deutsch argentinischen Wirtschaftsbeziehungen vertiefen soll. Die Auslandsinvestitionen nicht gerade fördernden Steuerbestimmungen beider Länder sollen durch ein Doppelbesteuerungsabkommen korrigiert werden. Die Grundzüge dieses Abkommens liegen bereits fest. Wie uns Minister Aleman versicherte, sollen deutsche Investoren irr "geradezu revolutionärer Weise" erhebliche steuerliche Vorteile gegenüber Investoren anderer Länder in Argentinien genießen. Hinzu treten werden noch die dort schon allgemein eingeführten gestaffelten Steuerpräferenzen für Kapitalanlagen In der Stahl, Papier, Aluminiumund petrochemi schen Industrie.

Steht nun alles zum besten in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik und Argentinien? Wenn man der Diplomatensprache glaubt, wohl schon. Kein Zweifel aber, daß die argentinischen Sorgen, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft könnte sich nach Beitritt der wichtigsten EFTA Staaten vollends von den für das Land lebenswichtigen Exportlieferungen an Fleisch und Weizen abschnüren, auch nicht völlig aus der Luft gegriffen sind. Südamerika balanciert heute auf der Scheidelinie zwischen Fidelismus und den gesellschaftspolitischen Ordnungsvorstellungen der westlichen Welt. Bei dieser Gratwanderung ist Argentinien der Antipode Kubas und damit der Vorposten des Westens. Dies scheint man doch in Bonn besser begriffen zu haben als etwa in Brüssel und Paris. Denn es dürfte wohl kein Zufall gewesen sein, daß Bundesernährungsminister Schwarz unmittelbar nach seiner Begegnung mit Dr. Aleman anläßlich der Bekanntgabe des Einfuhr- und Versorgungsplanes 19611962 auf die leidige Frage der Journalisten nach den Prioritäen der EWG antwortete: "Soll man denn außer den übrigen fünf Ländern niemanden mehr kennen?" Hanno Schoene