Am 15. November dieses Jahres – es schien ein Tag wie jeder andere an der Börse zu sein – kam die Aufwärtsbewegung zum Stillstand, die etwa 5 Wochen hindurch die Börse beherrscht hatte. Zwar gab es seitdem verschiedene Ansätze zu einer erneuten Aufwärtsbewegung, aber jedesmal verflog die Kauflust ebenso rasch, wie sie auftauchte. Börsenbeobachter betonten angesichts dieser Lustlosigkeit, daß die Anleger den Schock, den sie während der Baisse in der Zeit vom Juni bis September, dieses Jahres erlitten hatten, noch nicht überwunden haben. Optimisten, die auf die Entspannung in der internationalen Politik hinwiesen, wurde in letzter Zeit wiederholt die sowjetische Forderung an Finnland entgegengehalten.

Aber diese Erklärung der Lustlosigkeit an der Börse aus der politischen Sicht scheint nicht den Kern der Börsenstimmung zu treffen, sonst hätte ja Anfang dieser Woche die Meldung über die Verhandlungserfolge der Finnen zu einem Aufatmen an den deutschen Börsen führen müssen. Das Gegenteil war aber der Fall. Die Montagbörse dieser Woche zeigte einen typischen Kursverlauf für die Entwicklung der letzten zehn Tage. Zu Beginn der Börse herrschte Zurückhaltung und Abgabeneigung vor – weil die Deutschen noch unter sich wären, d. h. die Schweizer waren zu sehr mit dem Handel ihrer eigenen Aktien beschäftigt, um vor 13 Uhr an die deutschen Werte zu denken, und auch die amerikanischen Broker konnten um diese Tageszeit aus New York noch keine Reaktion auf die ermäßigten deutschen Kurse melden. Schließlich waren es Schweizer und amerikanische Käufer, die die Kurse wieder steigen ließen. Nun faßte auch dieser und jener deutsche Anleger wieder Mut und schloß sich den ausländischen Käufen an.

Dieses Auf und Ab war nicht nur an den einzelnen Tagen, sondern auch in der Wochentendenz zu beobachten. Die Zurückhaltung der deutschen Anleger wird um so deutlicher, wenn man die einzelnen Werte betrachtet. Das Ausland kennt und kauft vor allem international bekannte Standardwerte wie Siemens und Bayer. Beide Werte haben zum Beispiel von den im Sommer erlittenen Einbußen mehr als die Hälfte wieder ausgeglichen (Bayer etwa 53 vH, Siemens etwa 65 vH). Dagegen haben Farbwerke Hoechst und Badische Anilin nur 1/3 der damaligen Einbußen wieder aufgeholt. Während der Hausseperiode 1957 bis 1960 wären die Anleger für einen derartigen „zurückgebliebenen“ Wert – nach dem ständig gesucht wurde – dankbar gewesen. Heute bringen sie nur selten diese Entschlußkraft auf; sie wählen immer häufiger Werte, die auch vom Ausland gekauft werden könnten.

Ein wesentlicher Grund für das Zögern der deutschen Anleger dürfte sein, daß nach der Kurserholung von 80 bis 100 Punkten seit dem Tiefpunkt der Baisse am 6. und 7. September dieses Jahres kaum noch einer hofft, daß sich die Notierungen weiter bis auf den Höchststand dieses Jahres verbessern. Zwar sind die meisten Werte von diesem Niveau noch 60 bis 100 Punkte entfernt, jedoch benötigt der Aktionär bei Kursen von 500 bis 700 vH eine derartige Chance, um Hoffnung auf ein erfolgreiches „Ein- und Aussteigen“ zu haben. Für den langfristigen Aktionär hat dieses Zögern allerdings den Vorteil, daß das Risiko einer erneuten Schockwirkung auf die Börse in Grenzen gehalten wird, und für den Käufer ist es ohnehin angenehmer, zu Kursen zu kaufen, die noch spürbar unter dem Spitzenstand liegen.

Für ein Wiedereinsetzen der allgemeinen Aufwärtsbewegung scheint es jedoch notwendig zu sein, daß die amerikanischen Käufe, die das Rückgrat der Kurserholung im September / Oktober bildeten, in letzer Zeit aber etwas nachließen, wieder verstärkt einsetzen. Zur Zeit sind aber die Amerikaner mit der Hausse ihrer eigenen Börse zu stark beschäftigt, um den langfristigen Wachstumschancen, die sie im europäischen Markt sehen, nachzugehen. Wenn sie sich für ausländische Aktien interessieren, dann dürfte heute die wilde Hausse in kanadischen „Penny-Shares“ allzu große Verlockungen in sich bergen. Andererseits betonen die New Yorker Broker immer wieder, daß das einmal geweckte Interesse an europäischen Aktien grundsätzlich noch anhalte und über Nacht wieder in effektiven Kauforders seinen Niederschlag finden könne.

Der deutsche Anleger rechnet zur Zeit jedoch kaum mit der hierin liegenden Chance, sondern beschäftigt sich mit der Überlegung, in welchem Umfange in den nächsten drei Monaten Kapitalerhöhungen den Markt in Anspruch nehmen werden. Wie die jungen Aktien aufgenommen werden, wird bereits in den nächsten Tagen erprobt werden.