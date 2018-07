Die Wendung "Innere Emigration" ist zu oft in ironische Anführungsstriche gesetzt worden. Der Begriff ist untadelig; fragwürdig ist immer erst, ob dieser oder jener ihn verdient. Solche Fragen sind als "Fragebogen" verulkt — und kaum in einem einzigen Falle ernsthaft beantwortet worden. Denn hinter der Antwort stand wohl immer der Versuch, sich zu retten, kaum je der Wille zur Aufklärung.

Die Innere Emigration, die nach 1945 in Ostdeutschland entstand, war von sehr anderer Art als die nach 1933. Da war man eines Tages gefangen; ehe man sich recht versah, waren die Grenzen geschlossen. Nach 1945 hatte man viel Zeit, nachzudenken, wo man ist — und wo man nicht seinwill; vor allem aber, ob man von draußen in dies Land pilgern möchte. Sehr viele, die in den letzten sechzehn Jahren zur Führerschicht Ostdeutschlands gehörten, sind freiwillig hineingegangen, sind freiwillig dort geblieben, haben freiwillig ins Hörn der Regierung gestoßen. Ulbricht ist jetzt der Sündenbock, der viele Sünden aufgepackt bekommt, die nicht seine waren.

Man wird sich kein wahrheitsgetreues Bild von der deutsch östlichen Inneren Emigration machen können, ehe nicht Fall für Fall in seiner Singularität aufgehellt ist: was für ein Stalinbild hatten die, welche in die Dependence seines Staates einreisten? Mit welchen Gedanken und Gefühlen folgten sie der Entwicklung? Wann sahen sie ein, daß sie von "roten McCarthys" regiert wurden? Zu welchem Zeitpunkt glaubten sie nicht mehr, etwas ändern zu können? Weshalb gingen sie dann nicht ins Exil? Und weshalb gerade an dem Tag, an dem sie dann das Land verließen? Werden diese Fragen beantwortet von dem zweibändigen Werk, dessen Schlußband soeben erschienen ist? Alfred Kantorowicz: "Deutsches Tagebuch", zweiter Teil; Kindler Verlag, München; 648 S , 19 80 DM.

Die Antwort lautet: direkt ein bißchen, indirekt noch ein bißchen mehr.

Das Hauptthema: "Die roten McCarthys". Ein lebenslänglicher Kommunist, welcher den Kral, den er beschreibt, in- und auswendig kennt, nennt schließlich das Einfache mit einem einfachen Namen: "Während wir gebannt auf den Feind vor uns, den Faschismus, starrten, stand er hinter uns auf. Jetzt weiß ich, daß wir mit unserem Kampf gegen die braune Variante des Nazismus dazu leigetragen haben, daß in unserem Rücken, in äen Bürostuben der Apparate, die andere VaT ante, der rote Nazismus, sich festsetzte " Obwohl alles bekannt ist, was Kantorowicz von den Sitten und Gebräuchen des Pankow Reichs mitteilt — es ist das Detail, welches zählt. Er gibt ei im Bezirk der Universität, der SchriftstellerVerbände, der Presse. Das Wort Sklaven Gesellschaft trifft exakt zu; trifft aber auch auf sehr andere Gruppen zu. Bei Kantorowicz erhält es eine bestimmte, alltägliche Fratze.

Man sieht die siebenhundert Arbeiter, die den "Kultursaal" füllen, und Ulbrichts Ankunft, eskortiert yon acht Polizeimotorrädern — und wie er versucht, seine Kultur gegen die Pfui Rufe der widerspenstigen Untertanen durchzusetzen. Man sieht die Universitäts Professoren, wie sie für eine schlechte Sache festlich marschieren und frieren müssen. Man sieht den "heimtückischen, intriganti, böswilligen" Kultusminister Becher, der, auf gjt wilhelminisch, für die Schiller Feiern anordnet: daß auf 90 Prozent der zugelassenen Photos d;r Minister im. Vordergrund zu erscheinen habe. Auf einem von Kantorowicz hergestellten Bild scheint er so: Heut bist Du so feierlich Wie ein heilger Gral.

Nenne nicht mehr Becher Dich, Heiß Dich jetzt Pokal.