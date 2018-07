In Hamburg ist vom Deutschen Schauspielhaus etwas geleistet worden, wofür wir sisher vor allem das Zürcher Schauspielhaus gerühmt halben: ein Autor, an den der Intendant glaubt, wurde planmäßig entwickelt. Dazu gehört als erstes Treue. Beiderseits.

Vor genau zwei Jahren 1 inszenierte Gustaf Gründgens die "Sappho" von Lawrence Durrell. Das schien ein fast aussichtsloses Ringen der Bühne urn eine Versdichtung, die in England länger als ein Jahrzehnt als unspielbar gegolten hitte. Doch nach der Hamburger Uraufführung nszenierte John Haie "Sappho" als Festspielweik für Edinb u r g Gustaf Gründgens nahm auch Durreis zweites Stück in seine Obhut. Nachdem die Uraufführung in Hamburg langst vereinbart war, erfuir Gründgens im Verlaufe eines dramaturgischen Briefwechsels mit dem Autor beiläufig, daß bereits ein dritter Durrell auf ihn zukomme: ein "Faustus"Drama, das mit Goethe nichts zu tun haben soll. Vielleicht bringt also die ersehnte Faust Rolle dem für die Mühe ein, die sich der Regisseur Gründgens mit dem Romancier Durrell gegeben hat, damit dieser "langsam, ganz langsam", wie er selber zugestand, "ein Stückeschreiber" werde. Werkstattarbeit, wie sie zwischen einem Erzähler mit dichterischem Talent und einer Bühne von maßgebendem Rang an "Actis" geleistet worden ist, muß kein Geniewerk produzieren. Der absolute Treffer bleibt immer dem Wurf des Autors vorbehalten. Der ist selten.

Nachdem von Dürrenmatt und Frisch in Zürich Versuch auf Versuch auf der Bühne esnstudiert, durchgefeilt und vorgeführt worden war, nachdem zweite und dritte "Fassungen" der so gepflegten Autoren aus Zürcher Bühnenerfahrungen hervorgegangen waren, da gelangen dann plötzlich doch Würfe: der "Besuch der alten Dame" und "Andorra". Auch Max Frisch hatte, wie Durrell, als Epiker begonnen.

Weltenweit entfernt von der Thematik dieser beiden Deutschschweizer ist Lawrence Dwrell, der aus Irland stammende, in Südfrankreich ansässige Romancier, der das Alexandria der hellenistischen Epoche zum Schauplatz seiner Erzählfteude gewählt hat. Seitdem Durrells Ehrgeiz auck auf das < Drama, auf die Bühne gerichtet ist, quält ihn "das Problem, ob man ein poetisches Drama schreiben kann, das wirklich spielbar und spannerd ist — etwas, das mehr ist als eine Metapher oder eine Moralität".

Wie versucht er das zu machen? Skizzieren wir zunächst die Handlung: In einer Randprovinz des römischen Imperiums, in Skythien, ist ein Aufstand niedergeschlagen worden. Zur Strafe und als Abschreckung für die freiheitsdurstigen Rebellen hat der römische Satrap Metellus die skythische Königstochter Actis blenden lassen. Sie, die Seele des Widerstands gegen Rom, ermuntert auch nach dieser Untat ihren Vater und die Partisanen in den skythischen Bergen, sie mögen einen neuen Aufstand vorbereiten.

Indessen wird Actis als Geisel vom siegreichen Feldherren Fabius nach Rom hinweggeführt. Actis skythischer Ratgeber Galba, ein gründlicher Kenner Roms, begleitet die blinde Prinzessin. Von der Hauptstadt des Imperiums aus hofft sie, für SkyDoch schon unterwegs beginnt für Actis, nachdem sie ein Anti Mann Trauma psychoanalytisch kunstgerecht, fiebernd und schlotternd überstanden hat, ein sentimentaler Liebesroman mit Fabius, dem römischen Feldherren.

Das währt Jahre. Auch ein Kommando, das Fabius in Gallien übernimmt, vermag die Liebesglut nicht zu löschen.