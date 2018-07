Sostschenko hat einen Nachfolger gefunden. Mit trockenem Humor schildert Trojepolski die Karriere eines Sowjethochstaplers neuen Typus’, der den akademischen Grad eines Kandidaten der Wissenschaften durch Katzbuckeln und kräftige Ellenbogenarbeit erwirbt. Der im Moskauer Verlag Der Sowjetschriflsteller in einer Auflage von nur 30 000 Exemplaren erschienene Roman „Kandidat nauk“ (Kandidat der Wissenschaften), dem wir das gleichnamige Kapitel entnehmen, fand nicht die Billigung offizieller Kreise.

Karp Stepanitsch Karljuk stand vor der Frage, über welches Thema er seine Dissertation schreiben sollte. Er war damals als eine Art wissenschaftlicher Mitarbeiter unter der unmittelbaren und erprobten Leitung Professor Tschernocharows auf den Feldern der Hochschule für Landwirtschaft tätig. Der Professor, berühmt für seine glückliche Hand, hatte gerade zwei Jahre zuvor sämtliche Experimente auf dem Versuchsfeld der Hochschule liquidiert und seinen Mitarbeitern ein unmittelbares Ziel gesetzt: sie sollten ganz einfach hohe Erträge erzielen, nicht aber die Frage studieren, wie man hohe Erträge erzielen konnte. Nun merkte man mit nicht geringer Bestürzung, daß die Sache – zum Teufel! – nicht klappte und es ohne Experimente eben nicht ging; also ordnete Professor Tschernocharow, berühmt für seine glückliche Hand, unverzüglich die Wiederaufnahme der Experimente an. Wir können getrost sagen, daß die Hochschule für Landwirtschaft so jahrelang nach der Methode „Ziehst du den Karren hinten aus dem Dreck, versackt er vorn – ziehst du ihn vorn aus dem Dreck, versackt er hinten“ arbeitete. Dies ging so vor sich, daß Futterpflanzen abwechselnd angebaut und vernichtet und Waldstreifen abwechselnd bepflanzt und geredet wurden.

Dem Karp Stepanitsch wollte und wollte das rechte Thema nicht einfallen. Zunächst dachte er, es mit dem Thema „Die Unkräuter eines Landkreises“ zu versuchen. Jedoch stellte sich bald heraus, daß bereits vier Kandidaten der Wissenschaft eine Dissertation über die in der Umgebung der Hochschule wuchernden Unkräuter mit Erfolg verteidigt hatten, ohne dadurch freilich an der Tatsache etwas zu ändern, daß von Jahr zu Jahr nicht weniger, sondern mehr Unkraut zu sehen war. Karp. Stepanitsch erkannte ganz richtig, daß die Dissertanten vom Unkraut lebten, und wollte es ihnen gleichtun; das allerdings gelang ihm nicht, weil bei der Verteidigung der letzten Unkraut-Dissertation ein Kolchosvorsitzender-Agronom in seinem Diskussionsbeitrag darauf hingewiesen hatte, es genüge nicht, das Unkraut zu studieren, man müsse auch die Menschen lehren, wie sie das Unkraut ausrotten könnten. Nein, ein solches Thema sagte Karp Stepanitsch nicht zu, er hielt es für geradezu gefährlich. Außerdem hätte die Bearbeitung eines so ausgefallenen Themas gleich der ersten der fünf „Thesen über die Verteidigung einer Dissertation“ widersprochen, die Karp Stepanitsch in mühseliger Kleinarbeit im Wege theoretischer Verallgemeinerung ausführlich ergründeter Einzeltatsachen formuliert hatte.

Sielauteten:

1. Bei der Wahl des Themas entscheide dich nie für eine noch nicht approbierte Frage der Landwirtschaft; sie könnte dir das Genick brechen.

2. Am wichtigsten bei der Verteidigung eher Dissertation ist die, Auswahl des offiziellen Opponenten. Wähle einen Opponenten, der in deinem Thema nicht allzu bewandert ist, ohne daß dein Thema seinem Fachgebiet allzu fern läge.

3. Paralysiere deinen möglichen Gegner im voraus! Wende dich an ihn zwecks Konsultation und tue so, als richtetest du dich ausschließlich nach seinen Ratschlägen. Je unsinniger diese Ratschläge sind, um so gewissenhafter sind sie zu befolgen; ihnen zu widersprechen wäre töricht.