Inhalt Seite 1 — Der Mann mit dem Unheiligenschein Seite 2 Auf einer Seite lesen

"T ie Romane des 1910 geborenen Franzosen Jean ■■- Genet sind autobiographisch. Der erste Teil einer Arbeit, die in Form von Tagebuchaufzeichnungen Erlebnisse und Erinnerungen beschreibt — Verlag, Hamburg; 280 S, 19 80 DM — unterscheidet sich darum weniger als Tagebücher anderer Autoren von den Romanen. In Genets Romanen agieren die gleichen Gestalten wie im Tagebuch; Hauptperson ist überall Genet selbst. Er selbst ist der Dieb, der Päderast, der Verbrecher, dessen Taten, Empfindungen und philosophische Betrachtungen der Autor darstellt. Er selbst und seinesgleichen stehen den anderen gegenüber, den Nicht Ausgestoßenen, den NichtKriminellen, den verachteten IHR dieses Tagebuches.

Die mit IHR immer wieder angesprochene Gesellschaft ist unentbehrlicher Widerpart. Allein dieses Gegenüber hat ja die Existenz der WIR, der Ausgestoßenen, der Kriminellen- ermöglicht - Anders zu sein, das ist das entscheidende Kriterium Genets und der Menschen auf seiner Seite. Anders zu sein setzt aber eben notwendig diejenigen voraus, von denen man sich unterscheidet.

Genets Vater ist unbekannt. Seine Mutter kümmerte sich nicht um ihr Kind. Er wurde von Bauern aufgezogen, kam dann früh in Fürsorgeerziehung, verbrachte seine Jugend in Jugendstrafanstalten und Gefängnissen. Bald begnügte er sich nicht damit, trotzig gegen Strafen zu opponieren. Er kam früh dazu, die ihm — wie er meinte — zudiktierte Existenz zu bejahen. Seine literarischen Arbeiten spiegeln, wie er sich mehr und mehr hineinsteigert in die Wonnen des Andersseins, der Verworfenheit, des Verbrechens. Die sein Wesen prägende Perversion, die tatsächlich seine reale und dichterische Existenz ist, die Umkehrung in Wesen und Wertmaßstäben, gipfelt literarisch in einer Aureole für das Verbrechen, im Zeichnen und immer wiederholten Ausmalen eines Unheiligenscheins für die Mörder "Es sind die schönsten Verbrecher, die ich mit meiner Zärtlichkeit umkränze Wenn Genet zu immer neuer Ausmalung des herrlichen Verbrecherkörpers ansetzt, wirkt er gelegentlich unfreiwillig komisch. Immer wieder äußert Genet eine geradezu verzückte Sucht nach äußerster Erniedrigung durch härteste Strafe. Für ihn ist der moderne humane Strafvollzug eine Beleidigung des Verbrechers. "Die feierliche und verhaltene Agonie des Bagnos war wie das vollkommenste Erblühen des Gemeinen. Seine Abschaffung bedeutet mir eine solche Verarmung, daß ich insgeheim in mir und für mich selbst ein anderes ßagno erfinde — grausamer als jenes von Guyana " Es ist ihm unmöglich, sich selbst auch nur augenblicksweise aus der Welt der Asozialen herauszunehmen, zwischendurch, vielleicht einmal einen Betrachterstandpunkt innerhalb der "Gesellschaft" zu beziehen. Kein Wunder, daß er JeanPaul Sartre von Anfang an faszinierte. Kaum ein anderer konnte Sartres Thesen lebend und schreibend beweisen wie er.

Vor einigen Jahren hat Sartre begonnen, das Werk Genets bei Gallimard zu edieren. Drei Bände sind bisher erschienen. Den ersten rimmt ein eigenes, achthundert Seiten umfassendes Essay Man erinnert sich, daß Sartre und Cocteau es waren, die 1948 einen Brief an den Präsidenten der Französischen Republik schrieben, in dem sie darum baten, Genet zu begnadigen, der gerade wieder zu einer Gefängnis- oder Zuchthausstrafe verurteilt worden war: "Das Werk von Jean Genet entrückt ihn einer Vergangenheit flagranter Vergehen. Und eine definitive Verurteilung würde ihn wieder in das Böse stürzen, von dem ihn sein Werk befreit hat Damals boten Sartre und Picasso an, an Stelle von Genet ins Gefängnis zu gehen. Genet wurde begnadigt.

Aus diesem Jahr 1948 stammt das "Tagebuch eines Diebes", fast gleichzeitig erschienen mit dem Roman "Querelle de Brest", der 1955 bei Roohlt auf Deutsch herauskam, aber bald darauf verboten wurde.

Max Bense hat für die deutsche Ausgabe des Tagebuchs eine Einleitung geschrieben: "Genets Tagebuch ermöglicht es, sein bisheriges literarisches Werk im Zusammenhang mit gewissen Ideen zu sehen, die seine Publikationen durchziehen und keineswegs nur der stilvollen Selbstrechtfertigung einer unbürgerlichen Existenz dienen, sondern auch höchst unpersönliche, objektive Überlegungen zum Problem der metaphysischen Lage des Menschen überhaupt, seiner ethischen und ästhetischen Möglichkeiten darstellen. Tatsächlich scheinen nicht die Geschehnisse, die Genet erzählt, das Interessante zu sein, sondern die Reflexionen, die sie erfahren, die sie auslösen, und es erweist sich deutlich, daß dieser Autor durchaus kein pornographischer, sondern ein metaphysischer Schriftsteller ist " Natürlich liegt die Gefahr nahe, daß man Genet für einen Pornographen hält. Einige seiner Bücher ermöglichen demjenigen Leser, der auf das Obzsöne aus ist, zu überblättern, was zwischen den für ihn reizvollen Partien steht, nämlich die Poesie und die Philosophie. Beim Tagebuch allerdings kommt er kaum auf seine Kosten. Der künstlerische "Ballast" nimmt hier zuviel Raum ein. Und was den Obszönitätensucher und Anstoßnehmer schokkieren könnte, ist in allen Büchern Genets das gleiche.

"Wir verkennen nicht, daß sein Werk eine Randerscheinung der Literatur und nicht für den Mann auf der Straße bestimmt ist", schrieben Sartre und Cocteau damals an den Präsidenten Vincent Auriol, "aber das Beispiel von Villon und Verlaine veranlaßt uns, Sie um Ihre Unterstützung für einen sehr großen Dichter anzugehen " Das "Tagebuch eines Diebes" scheint mir dasjenige Buch Genets zu sein, das am besten den Zugang zu seinen wirklichen Absichten eröffnet, das klarstellt, was eingangs zu klären ist bei einem Autor, zu dessen Fehlinterpretation sich so viele Wege anbieten.