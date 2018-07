Inhalt Seite 1 — Die Kulisse wird beiseite geräumt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der über den europäischen Markt fegende Reformwind hat auch die des neuen Jahres wird sie sich in neuem Gewand präsentieren. Das früher so konservative Frankreich bereitet der Einführung von Neuerungen jetzt allgemein viel weniger Widerstand, als nach althergebrachter Auffassung erwartet werden konnte. Auch das neue Börsengesetz ist ungewöhnlich schnell beschlossen worden, obwohl es an einige Grundfesten alter Gewohnheiten rührt.

Die Einteilung des Marktes in Parkett Pariser Börse, wird wegfallen. Am offiziellen Markt, dem Parkett, beherrschen gierung ernannte Ministerialbeamte, denen die Aufgabe zufällt, die Kursnotierungen vorzunehmen und die Würde des Marktes zu wahren (nicht ohne eine gewisse Feierlichkeit), das Feld. Alle Agents de Change sind zu einer repräsentativen Korporation zusammengeschlossen. Sie sind nicht allzu zahlreich, auch nach der Börsenreform dürften es kaum hundert sein. Der Agent de Change ist nicht nur vereidigter Makler, sondern auch ein vom Präsidenten der alten Geschäftsfreunden zu neuen Agents de Change Firmen über. Somit erfährt auch der persönliche Kontakt zwischen Berater und Kunde keine Einbuße. Die Geschäftsführung bei Agents de Change und Kulissiers war schon immer praktisch die gleiche. Aber einen großen Vorteil wird diese Reform dem Kunden , dennoch bringen: die Gebühren werden allgemein auf das wesentlich niedrigere Niveau der Agents de Change Courtagen vermindert. Bisher waren die Maklergebühren bei den Kulissiers (auch die Reportsätze bei Termingeschäften in der Kulisse) wesentlich höher als am offiziellen Markt; denn die Kulissiers waren ja nicht wie die Agents de Change Beamte, sondern rein geschäftliche Unternehmungen.

Ob sich aus dieser Ermäßigung der Courtagen, wie allgemein erhofft wird, eine Verbreiterung des Börsengeschäftes ergeben wird, diese für die Güte und Beständigkeit der Börsenreform entscheidende Frage, kann nur in Verbindung mit der allgemeinen Wohlstandsentwicklung, der Zunkunft des Aktiensparens und der Verteilung des gesellschaftlichen Einkommens beantwortet werden. Breite Schichten beteiligen sich in Frankreich am Republik auf Vorschlag des Finanzmini- steriums ernannter Beamter. Er repräsentiert die Regierung.

- Seit langer Zeit sind Pariser Agents de Change Firmen — sie leiten nach kaufmännischen Prinzipien ihre Betriebe und haben oft viele Angestellte — nicht mehr offiziell in Schwierigkeiten geraten. Nur in der Provinz, wo die Kontrolle weniger streng gehandhabt werden kann, haben sich hier und da Zahlungsschwierigkeiten ergeben. Bei den Kulissiers dagegen sind früher, bis zum Jahre 1940, des öfteren Unregelmäßigkeiten, wenngleich auch nicht in sehr großer Zahl, zu verzeichnen gewesen.

Aber die Kulissiers haben stets mehr Freiheit als die Agents de Change gehabt. Kulissenfirmen sind gleichfalls auf den Wertpapierhandel beschränkte Bankgeschäfte. Sie sind wendiger als die vereidigten Makler und stehen mit der GeAktiengeschäft bisher noch nicht. Die Regierung will aber in Etappen zu diesem Ziel gelangen. Dafür zeugen die Bestimmungen über die regelmäßige Veröffentlichung von Unisatzziffern— mindestens jedes Vierteljahr —, die Vorschriften über die Veröffentlichung konsolidierter Bilanzen, und die verständlichere Aufgliederung von Gewinn- und Verlustrechnungen. Neue Novellen für die Reform des Aktienrechtes werden ausgearbeitet.

Bisher sind die Generalversammlungen, auch großer Gesellschaften, nur sehr spärlich besucht worden. Es gibt selten lebhafte Debatten; Oppositionsprozesse von Minderheiten gegen die Verwaltung sind kaum bekannt. Auch die Verteilung von siers m Agents de Change. Seit 1940 ist aber auch bei den Kulissiers die Kontrolle verschärft worden. Sie bilden seitdem, wie die Agents de Change, eine streng disziplinierte Korporation. Sie müssen, dem Syndikat der Kulissiers Garantie Einlagen liefern, und auch sie haften untereinander solidarisch. Seitdem sind Betriebsunfälle nicht mehr vorgekommen.

Weder Agents de Change noch Kulissiers dürfen Wertpapierkredite geben, es sei denn, daß diese Kredite im Terminhandel offiziell zugelassen sind und einer scharfen Überwachung durch die Börsenbehörden unterliegen. Die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten ist weder Agents de Change noch Kulissiers gestattet. Beide dürfen keine Reklame machen. Einige Kulissiers haben die Gewohnheit angenommen, in die Generalversammlungen der sie interessierenden Gesellschaften Vertreter zu delegieren, Fragen zu stellen, zu diskutieren, um alsdann Berichte und Bilanzanalysen an ihre Kundschaft zu senden —, aber auch immer nur an jene Kunden, welche diese Papiere schon besitzen, so daß auch in diesem Fall der Vorwurf, zum Kauf angereizt zu haben, nicht erhoben werden kann. Kulissiers haben, mit Recht, den Ruf, viel regsamer und unternehmender als die sehr auf gesellschaftliche Achtung bedachten Agents de Change zu sein. Die große Neuerung der Börsenreform besteht nun darin, daß von Beginn des neuen Jahres ab das Börsengeschäft nur und beherrscht wird. Ihre Zahl wird um siebzehn Namen, die ausschließlich Kulissenfirmen entnommen werden, erhöht. Den Inhabern von Kulissenfirmen wird anheimgestellt, sich, sofern sie sich zurückziehen wollen, auszahlen zu lassen, wofür in der Solidaritätskasse erhebliche Beträge zur Verfügung stehen. Andererseits können sie in Agents de Change "Chargen" übertreten. Die Funktion eines Agent de Change bleibt aber an den einzelnen Namen und die persönliche Ernennung durch die Regierung auch weiterhin gebunden. Das frei gewordene Personal der Kulissier Firmen tritt zu den Agents de Change über.