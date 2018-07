Die neue türkische Regierung unter dem 77jährigen Ismet Inönü, dem Führer der Volksrepublikaner, ist allein das Werk der Offiziere, jener inzwischen etwas in den Hintergrund getretenen Militärjunta. Sie waren es, die am 27. Mai 1960 Adnan Menderes stürzten und ihn dem Henker übergaben. Sie waren es, die durchsetzten, daß die Nationalversammlung nach den Wahlen im Oktober Gürsel zum Staatsoberhaupt bestimmte. Vorher hatten sie dafür gesorgt, daß der Gegenkandidat, Professor Baschgil, auf seine Nominierung verzichtete. Von der Galerie aus, wo ihnen die Plätze reserviert worden waren, beobachteten dann die skeptischen Offiziere, wie die Abgeordneten abstimmten. Sie waren es schließlich auch, die nun diese Koalition aus Volksrepublikanern und der Gerechtigkeitspartei – der Anhänger und der Gegner des Menderes-Regimes – schmiedeten.

Freiheit, Demokratie, Recht – diese Parolen hatten die Putschisten im Mai 1960 auf ihre Fahnen geschrieben, als sie gegen die „Demokraten“ in Ankara losschlugen. Heute jedoch, achtzehn Monate danach, fühlen sie sich betrogen, setzen sie die Politiker unter Druck, denken sie bereits an einen neuen Staatsstreich. Auch nach den freien Wahlen sind sie nicht bereit, sich aus der Politik zurückzuziehen. Nicht nur als Senatoren „auf Lebenszeit“, auch als rührige Handlanger der Macht, als Schutzherren der Republik wollen sie weiter regieren. Denn sie mißtrauen den „Gerechten“, die unverhohlen auf den toten Menderes schwören, sie zürnen den Volksrepublikanern, denen es nicht gelang, die Jünger des gehenkten Premiers im Oktober zu schlagen. Sie traten offiziell ab, kündigten den Türken sogar an, daß ihre Soldaten nunmehr in die Kasernen zurückkehren würden. Aber sie warteten hinter den Kulissen, um sofort wieder auf die Straße zu gehen, falls die Politiker die Revolution der Offiziere verraten sollten.

Inönü, von seinen Gegenspielern im Kabinett spöttisch der „anatolische Zwerg“ genannt, verschrieen bei vielen Türken als der eigentliche „Henker von Menderes“, hat einen schweren Stand. Zusammen mit den Ministern der Gerechtigkeitspartei muß er die von der Militärjunta diktierten Vereinbarungen strikt einhalten. Es dürfen weder die Urteile gegen die Mitglieder der gestürzten Regierung aufgehoben, noch die von den 21 Putsch-Offizieren erlassenen Gesetze angetastet werden. Die Reformen Kemal Attatürks dürfen nicht abgeändert, die von der Junta ausgestoßenen Generale nicht rehabilitiert werden. Zu der Zwangsehe mit den „Gerechten“ kommt noch die Zwangsjacke des Regierungsvertrages.

Vorläufig sind sich die politischen Repräsentant ten der zweiten türkischen Republik nur über einen Programmpunkt einig – über den außenpolitischen Kurs. Die feste Bindung an die NATO und an die CENTO, den ehemaligen Bagdad-Pakt, ist kein Streitgegenstand in der Koalition Ankaras. Ihre Feuerprobe wird die neue Republik in der Innenpolitik bestehen, streng bedacht und argwöhnisch beobachtet von den Mai-Revolutionären. Ihre Warnung gilt auch heute noch: „Wir können jederzeit einen neuen Anfang machen!“ Ismet Inönü und seine widerwilligen Koalitionspartner wissen genau, was damit gemeint ist: ein neuer 27. Mai.

dst.