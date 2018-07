Inhalt Seite 1 — Ein Herzog wartet auf den Ruf des Volkes Seite 2 Auf einer Seite lesen

München T aß die Fraktionsvorsitzenden der CDU in den — Länderparlamenten einen Lehreraustausch zwischen der Bundesrepublik und Berlin besprochen haben, erregte "aus der Sicht des bayerischen Volkes" den Ärger des Münchner Versicherungsjuristen Rudolf Huber. Mitte November berief Huber eine Versammlung ein und nahm gegen diesen Plan öffentlich Stellung: "Wir warnen vor einer Verwendung außerbayerischer Lehrer auch deshalb, weil dadurch die an sich schon dürftige Lehre bayerischer Geschichte und die Pflege des bayerischen Staatsbewußtseins von vornherein untergraben werden Reicher Beifall belohnte diesen Gedankengang.

Wenige Tage später unterstrich in einer Münchner Zeitung Frau Lisl Eschenbaumer in einem Leserbrief Rudolf Hubers Auffassung: "Ich bin aber der Ansicht, daß Kinder bis zum 14. Lebensjahr, gleichgültig ob Volks- oder Mittelschule, einheimische Lehrer brauchen Sonst nämlich könne etwas Ungeheuerliches passieren: Eines Tages würden die Kinder daheim "Pilze statt Schwämmet!, Klöße statt Knödl, Sahne statt Schlagrahm, Rotkohl statt Blaukraut" sagen.

Rudolf Hubers Freunde nennen dies "Infiltration eines fremden Jargons" und prangern artfremde Vokabeln wie "Fleischer" oder "Guten Tag" an (richtig: "Metzger" und "Grüß Gott"). Wer sich derartiger Ausdrücke bedient, hilft mit beim "Ausverkauf bayerischen Staatsgefühls" und verkörpert die "Lauheit in den eigenen Reihen". Bei diesen Reihen handelt es sich nicht um irgendeinen gewöhnlichen Verein, sondern um ein Gremium, dem in Bayern höchste Aufmerksamkeit gezollt wird: den Bayerischen Heimat- und Königsbund. Was der Bund zu sagen hat, spricht entweder Huber oder die "Weiß Blaue Rundschau" aus i und beider Sprache ermangelt nacht der Deutlichkeit.

Mit Andersdenkenden wird hart abgerechnet; manchmal werden sie der "Schizophrenie", manchmal der "Unverschämtheit" überführt. Die "WeißBlaue Rundschau" nimmt zu aktuellen Tagesfragen unermüdlich Stellung. Zwischen Artikeln mit Überschriften wie "Nur die Monarchie schützt die Demokratie", "Erste Hilfe bei Hitzschlag", "Den Separatisten Riechern ins Stammbuch" und "Das Doppelleben des Professors Toutheureux" verkündet sie ihr "Anliegen": "Ist etwas auch falsch, dumm, erlogen, wird es doch nachgeplappert drum nur frisch und frech drauflos mit dem Getuschel: Der Herzog von Bayern will ja gar nicht ein Königreich Bayern, die Wittelsbacher legen keinen Wert auf die Wiedereinführung der Monarchie in Bayern, das bayerische Königshaus ist überhaupt nicht interessiert am Thron.

Und selbst Anhänger des bayerischen Königtums plappern Derartiges nach, lassen sich davon beeinflussen und resignieren. Richtiger müßte man sagen: Pseudo Monarchisten. Ja, soll Herzog Albrecht sich etwa auf den Marienplatz in München hinstellen und sich als König ausrufen? Er soll es nicht, rät der Leitartikler bewegt und meint: "Wer erwartet oder will, daß die Wittelsbacher für ihr Königtum Revolutionäre sein sollten, ist weder Bayer noch Monarchist " "Nicht der Herzog hat seine Machtergreifung zu erklären", heißt es weiter, "sondern das bayerische Volk hat dem Herzog und seiner Familie das zurückzugeben, was Landfremde und Abartige in den schwächsten Stunden der Bayern den Wittelsbachern und Bayern genommen haben. De m Ruf des bayerischen Volkes werden sich Herzog Albrecht und seine Familie nicht verschließen. Das wissen wir!" Zum Kummer der "Weiß Blauen Rundschau" versagt das bayerische Volk ununterbrochen. Spätestens seit dem Tode des Kronprinzen Rupprecht am 2. August 1955 sind die Scharen der Königstreuen arg abgebröckelt, und es bedarf gewaltiger Anstrengungen derer, die gläubig und unverzagt dem Herzog Albrecht anhängen, um einen mittelgroßen Saal zu füllen, wenn es gilt, anläßlich eines Vaterländischen Abends mit Abgeordneten aller Parteien und Vertretern beider Kirchen als Ehrengästen ein Bekenntnis zur Krone abzulegen. Zu Rupprechts Lebzeiten war das noch anders gewesen. Der hohe Herr ließ nicht nur immer wieder durch seine Vertrauten verlautbaren, er habe ja bekanntlich am 10. November 1918 "gegen die politische Umwälzung Verwahrung eingelegt" und nie auf die bayerische Königskrone verzichtet — der Kronprinz zeigte sich auch 1923 und 1933 sehr bereit, an die Spitze des bayerischen Volkes zu treten, als Monarch oder Generalstaatskommissar. Allein, sein Volk rief ihn nicht.

Dennoch war der Anhang dieses Königs in Reserve beachtlich. Der Heimat- und Königsbund zählte Ende der zwanziger Jahre einige 100 000 München 1Mitglieder, und kaum waren nach dem Zweiten W:ltkrieg die ersten Parteien gegründet worden, ettblierte sich neben dem — unpolitischen — Heimat- und Königsbund auch eine richtige Königspartei, die im November 1950 den Bayerischen Landtag beschicken wollte. Sie erhielt nicht eirmal ein Prozent aller abgegebenen Stimmen. Trotzdem wurden dem Kronprinzen stets aufs neje auch von den demokratischen Parteiführern lebhafte Ovationen dargebracht. Und als der ungesrochene Wittelsbacher ein drittes Mal erkennen ließ, er werde dem Rufe seines Volkes willig folgei, wurde in den politischen Gremien Bayerns mk allem gebotenen Ernst der Gedanke erörtert, ob der Kronprinz vielleicht Staatspräsident werden könnte. Der Plan scheiterte schließlich, und die Königspartei verlor jäh an politischer Bedeutung.

Dafür blühte nun der Heimat- und Königsbund, der sich politisch nicht so heftig ins Zeug gelegt hatte, wiederum auf. Mit der ihm eigenen Grandezza tat Rupprecht, was er nur konnte, um den Bund mit Ansehen auszustatten. Huldreich empfing er die führenden Herren in längeren Audienzei, über die detaillierte Kommuniques ausgegeben wurden, und mit generöser Hand verstreute er unter seine Getreuen bronzene, silberne und goldene Kronprinz Rupprecht Medaillen, zu tragen an einem weiß blauen Band.