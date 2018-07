Inhalt Seite 1 — Ein kritischer Querschnitt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gibt bislang niemanden, der "den Unterschied: die Entfernung" zwischen Deutschland und Deutschland so sorgfältig beschrieben hätte wie Johnson.

ARMIN EICHHOLZ IM " MÜNCHNER MBRKUR": Als Umstandskrärner °n allerdings faszinierendem Ausmaß überzieht er Wesentliches und Belangloses mit der gleichen stilistischen Bedeutsamkeit, so daß ein Problem wie Berlin schließlich ebenso als Marotte erscheint wie die seitenlange Beschreibung des Radfahrens.

WALTHER SCHMIEDING IN DER "RUHR W ACHT": Johnson hat sich, vielleicht am stärksten unter den deutschen Schriftstellern, von den traditionellen oder klassischen Erzähl weisen des Romans gelöst.

RICHARD KIRN IN DER "FRANKFURTER NEUEN PRESSE": Daß alles in diesem komplizierten Roman Bericht ist, darauf legt der Verfasser großen Wert — er wendet sich ja auch immerfort an den Leser, den er duzt und dem er gelegentlich einen kleinen Rernpler gibt, augenzwinkernd, so, als wolle er sagen: du verstehst schon, worauf ihm der Leser ehrlicherweise manchmal antworten könnte: "Nicht ganz!" ROLAND H. WIEGENSTEIN IN DEN "FRANKFURTER HEFTEN": Der Zuwachs an Sicherheit, an Dispositiorskunst, auch an Lockerheit ist gegenüber dem ersten Buch bedeutend, dies zweite liest sich "leichter". BARBARA KLIE in "CHRIST UND WELT": Johnsons Buch erscheint gerade in dem Augeablick, in dem die Erfassung der deutschen Wirklichkeit durch die herkömmlichen Mittel des Journalismus fragwürdig geworden ist. WERNER WIEN IN DEN "DÜSSELDORFER NACHRICHTEN": Sein Roman, diese G<" Kellte einer deutschen Unmöglichkeit, bleibt jnseits der politischen Aktualität ein Roman deutscher Höffrmng. HANS DIETRICH SANDER IN DER "WELT AM SONNTAG": Was sich hinter dieser Koketterie "erbirgt, die einem ebenso schnell auf die Nerven fällt wie der sorgfältig gebosselte, ungemein kunstgewerbliche Duktus seiner- Prosa — das ist der schlichte Mangel an Phantasie.

DR F L IM "ECHO DER ZEIT": Bei Johnson wird die Fülle der Erfahrurg zu meistern gesucht Sein Roman ist deshalb wirklich Dichtung und zugleich Spiegel der Zeit. WOLFGANG PAUL IN "DER TAG": Fehlt es nun dem Autor an Gestaltungskraft oder will er sie gar nicht anerkennen in diesem Fall? Mit Mutmaßungen Jassen wir uns nicht mehr abspeisen. Sechzehn Jahre Zone und Zonenleben liegen bereit — weshalb sollte dabei nur wieder eine Mutmaßung herauskommen dürfen? WALTER JENS IN DER "ZEIT": Das große Thema bedurfte eines großen Schriftstellers, und ich glaube, daß der Autor, der jetzjt als erster das Kardinal Problem auf der Ebene der Kunst analysiert hat, ein solcher Schriftsteller ist. GÜNTER BLÖCKER IN DER "FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG": Der politische Aspekt, so sehr er dem Buch die besondere Legitimation gibt, reicht dennoch nicht aus, um sein Thema zu erschöpfen. Und nichts überzeugt so sehr von der unbeirrbaren, konzessionslosen Begabung des Erzählers wie die Tatsache, daß er uns darüber nicht im Zweifel läßt. KAY HOFF IN DER RHEINISCHEN POST": Vielleicht sagts ihm mal einer, ein Freund, ein Lektor: auch Dichter, so viel man ihnen hierzulande nachzusehen pflegt, sollten stets auf reines und genaues Deutsch sehen.

FRANZ HÖLLER IM "OST WEST KURIER": Endlich ist wieder ein junger Prosaschreiber da, der Ehrfurcht vor der Sprache hat.

HANS F NÖHBAUER IN DER "ABENDZEITUNG": Der Text liest sich, über weite Strecken hin, wie Robbe Grilletsche Prosa. Doch die Einflüsse des gestein in fündiger Prosa.