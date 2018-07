Tpm Geräusch aus der Gegend des Schreibtisches ■" ließ den Fünfjährigen im benachbarten Kinderzimmer munter werden. Ein Stimmchen rief ais dem Bett hinüber ins Wohnzimmer: "Ist dir wts eingefallen, Vati?" Dem in traulichem Lampenschein arbeitenden Vater war in der Tat etwas eilgefallen: die allzu kühne Konstruktion eines Hausdaches mittels Bausteinen. Weihnachten, die Zeit, da Väter spielen dürfen, rückt näher. Und wsrs mit seinen Vaterpflichten ernst nimmt, untersucht zuerst, was er sich auf dem Umweg über seinen Sprößling — schenken will.

Wer drängt sich denn vor den schon jetzt auf das Weihnachtsgeschäft spekulierenden Schaufenstern, in denen Modelleisenbahnen (nicht etwa Spielzeugeisenbahnen) rollen? Es sind die Väter. Die Söhne sind zu Hause geblieben und waschen Vaters Auto. Vor einem Schaufenster war neulich zu beobachten, daß eine Frau ihren Mann verächtlich von den Schienen wegzog. Sie hatte keinen Blick für die Eisenbahnminiaturen. Vorsicht vor solchen Flauen — sie achten das Kind im Manne nicht! Kinder sind gewiß anspruchsvoller geworden — die Uhrwerkeisenbahn oder das Holzauto tun es allenfalls noch in vorschulpflichtigem Alter —; aber die Prospekte der Spielzeugfabrikanten nähren doch den Verdacht, daß die eigentlichen Benutzer komplizierten Spielzeugs die Väter sind. In der Nachfrage drückt sich der gehobene Standard aus. Manche Fabrik ist bereits ausverkauft, zumal da die Weihnachtseinkäufe in diesem Jahr schon Ende Oktober begonnen haben. Im Wirtschaf tsteil liest sich da s so: "Soweit der Handel nicht rechtzeitig disponiert hat, besteht die Gefahr, daß die Kundenwünsche vor allem nach hochwertigem Spielzeug und technischen Spielwaren nicht mehr erfüllt werden können Hierin spiegelt sich offenbar das Bestreben der Väter, mehr Zeit zum Ausprobieren zu gewinnen — von Weihnachten an müssen sie die elektrische Eisenbahn mit ihren Sprößlingen teilen.

Allein, die Furcht vor der Konkurrenz des Sprößlings erklärt den Spieltrieb nicht. Vielleicht rührt er daher, daß wir alle Spezialisten geworden sind und im Grunde unseres Wesens nach Universalität streben. In einer Landschaft mit einem abgerundeten Eisenbahnsystem oder in einem über Transmission angetriebenen Maschinenpark ist die unübersichtlich gewordene Welt auf einen Mikrokosmos allenfalls in Wohnzimmergrößte zusammengeschrumpft. Die verwirrende Technik insbesondere, der wir uns ausgeliefert fühlen, wird im Kleinformat wieder überschaubar. Herrschen kann der Mensch eben nur noch im Maßstab l : 87. Der moderne Gulliver erliegt im Spielzeugland dem Reiz der eigenen Größe und Machtvollkommenheit. Er wird — therapeutisch befreiend in hohem Maße — zum Künstler, der sich seine eigene Welt erschafft. Kinder und Frauen sind da nur störend. Außerdem sind sie auch nicht so einfach zu dirigieren r g.