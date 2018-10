Betrachtet man nur die statistischen Angaben über den Tourismus, so ist man von der Wirklichkeit des Reisens beinahe so weit entfernt, wie wenn man mit dem Finger auf der Landkarte umherführe. Und doch sind die beiden „papierenen Verfahren“ – die Statistik und die Landkarte – nicht ganz ohne Aussagekraft. Wir möchten uns hier einmal nur ein bißchen mit der Statistik befassen, die uns – gut arrangiert in einem Bericht der OEEC (Tourism in Europe, 1961) – einigte recht bemerkenswerte Aufschlüsse zu geben vermag.

Wie alle wirtschaftlichen Großen, zeigen auch die Zahlen im Tourismus steigende Tendenz. Sie sind somit getreue Abbilder der überall beruhenden Hochkonjunktur – man möchte auch hier beinahe hinzufügen: leider! Denn wer erinnert sich aus seiner Ferienzeit nicht an überfüllte Bahnen, Straßen und Restaurants, an sardinenbüchsenähnliche Strand- und Campingplätze, anWarteschlangen in Museen, Ausstellungen und bei Skilifts? Aber das ist nun einmal der Dinge Lauf – insbesondere wenn sie sich aus „kleinbetrieblichem“ Umfang zur Großindustrie entwickeln. Dafür aber sind die Zahlen um so eindrucksvoller, die Statistiken um so imposanter.

Man hat für Europa festgestellt, daß 1960 ein erfolgreiches „Wachsrumsjahr“für den Fremdenverkehr war. Um 15 vH lagen die Ankunftszahlen von Reisenden über jenen von 1959; dabei waren einige Länder recht gute Gewinner, andere wiederum mußten einen Stillstand verzeichnen. An der Spitze der „Profitländer“ liefen Spanien (plus 46 vH), Belgien (plus 40 vH), Großbritannien (plus 20 vH) und Portugal (plus 19 vH). Auf dem Durchschnitt etwa konnten sich Holland und Griechenland halten (beide plus 14 vH). Natürlich kann damit keineswegs gesagt sein, daß diese erfolgreich abschneidenden Touristenländer auch jene wären, deren Fremdenverkehr schon am weitesten entwickelt ist, im Gegenteil: Italien, Österreich, Frankreich und die Schweiz haben wohl gerade deshalb nicht die hohen Verkehrs-Zuwachsraten, weil sie schon ordentlich „überfüllt“ sind und weil da und dort schon ein deutlicher Mangel. an Kapazitäten sich für den Gast schmerzlich bemerkbar macht. Ein genaueres Bild wird man zweifellos dann erhalten, wenn man den „touristischen Ertrag“ eines Landes in den Gesamtrahmen seiner Außenhandelsbilanz stellt (siehe Schaubild).

Recht anschaulich zeigt sich da, daß die obenerwähnten „Gewinner“ zum Teil auch jene Nationen sind, die ein beachtliches Quantum ihrer Deviseneinnahmen über den Fremdenverkehr erhalten (Spanien, Irland, Griechenland). Die Skandinavischen Länder, die selbst große Anstrengungen zur Ausdehnung ihres Fremdenverkehrs unternehmen, sind noch „unter der Schwelle“, und natürlich auch die Bundesrepublik, deren Tourismus nur vier Prozent der Exporte einbringt.

Interessanter als eine Feststellung dessen, was schon Geschichte geworden ist, wäre ein Hinweis auf die nächste Zukunft des Reiseverkehrs. Schon bald wieder gilt es ja, die Entscheidungen für die nächste Saison zu fallen, und wer gar einen Winterurlaub einschalten will, muß sich schnellstens darum kümmern, wo er gebettet sein wird.

Voraussichtlich wird die Reiselust – so nehmen die Fachleute an – in den nächsten Jahren noch tüchtig zunehmen. Erhöhte Einkommen und längere bezahlte Urlaubs-Perioden fordern den Tourismus stark. Käme dann noch eine politische Entspannung hinzu, so wäre der Ausblick zweifellos noch günstiger. Der intereuropäische und im besonderen der interkontinentale Verkehr werden stark von diesem Faktor beeinflußt. Stetig leicht wachsend und eigentlich nur durch die allgemeine wirtschaftliche Lage tangiert ist der nationale Fremdenverkehr der damit aber zum „stabilen Element“ in den Schätzungen der Hoteliers werden kann. Diese Überlegungen sind geradezu durch die jüngsten Entwicklungen im USA-Touristenstrom nach Europa demonstriert worden. Während sich 1960 noch ein Zuwachs von rund 30 vH (gegenüber 1959) in den Transatlantikpassagen (Luftverkehr) errechnen ließ, war im ersten Halbjahr 1961 nur noch eine Expansion um 10 vH festzustellen, obschon die Regierung der Vereinigten Staaten bis jetzt keinen direkten Einfluß auf die Reiselust ihrer Bevölkerung genommen hat.

Ein definitives Urteil, ob sich die Hotellerie wirklich auf eine vermehrte Nachfrage nach Hotelbetten einstellt, ist nicht leicht zu fällen. In Ländern mit starker und eindeutiger Entwicklung des Tourismus ist man zweifellos eher geneigt, zusätzliche Fremden Unterkünfte zu schaffen. Umfangreichere Hotelneubauten werden denn auchgemeldet aus Italien, Österreich, Portugal und Spanien: in Deutschland und Großbritannien wird vorwiegend in den Städten gebaut. Es ist zwar nicht leicht, ein gemeinsames Maß der „Bettendichte“ in den verschiedenen Ländern zu fixieren, denn gar zu verschieden ist das, was da als Unterkunft gezählt wird. Immerhin dürfte die Relation zwischen Bevölkerungszahl und Fremdenbettenzahl ein grobes Urteil zulassen, welche unter den einzelnen Staaten heute touristisch am weitesten entwickelt sind (siehe Schaubild). „Stille Reserven“ im Fremdenverkehr haben vor allem noch jene Länder, die, klimatisch und topographisch begünstigt, erst am Anfang eines Ausbaus ihrer Hotellerie stehen. Für manchen Freund der Stille und der individuellen Urlaubsgestaltung wird dadurch allerdings Europa weiter an Reiz verlieren. In den letzten Jahren ergoß sich der Redestrom schon auf die nichteuropäischen Mittelmeerländer, und immer fernere Ziele werden angesteuert. Rle