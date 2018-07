"l"onVictor Hugo ist das Wort überliefert: "La Suisse aura le dernier mot en Europe Wie ist dieses Wort zu verstehen? Der Präsident der Zürcher "Europa Union", der am vergangenen Freitag einem Publikum von Bankiers, und Industriellen in der "Eidgenössischen Technischen Hochschule" den Wahleuropäer Professor Hallstein vorstellte, möchte nicht, daß Victor Hugo recht behalten würde: Die Schweiz sollte bei der europäischen Vereinigung nicht an letzter Stelle figurieren. Ständerat Dr. W. Rohner, Vertreter der "offiziellen Meinung", plädierte einleitend für die Beibehaltung und Respektierung der eidgenössischen Neutralität, auch im Rahmen der Assoziierung mit der EWG.

Und dann kam Hallstein. Er begann seinen Vortrag mit einer Liebeserklärung an die Schweiz und lobte in geistvollen Wendungen das Gastland. Doch dämmerte den Zuhörern bald genug die Einsicht, daß die sicherlich ernstgemeinten Komplimente als Verpackung für nicht minder ernst zu nehmende Konflikte vorausgeschickt wurden. Die EWG erwartet von der Schweiz sehr weittragende Vorentscheidungen, bevor überhaupt Verhandlungen über einen Beitritt zur EWG oder eine dauernde Vertragslösung begonnen werden können. Dabei gehe es, wie Hallstein formulierte, um eine "Neuinterpretatiön des Begriffs der Neutralität". Diese Neutralität ist in der Schweiz historisch mit Bezug auf europäische Konflikte entstanden und somit — wenn die Europa Föderation erfolgreich und europäische Konflikte ausgeschlossen sind — gegenstandslos geworden. Dies war der Kernpunkt des ganzen Vortragest Haustein legte den fassungslosen Eidgenossen ihre vielgepriesene Neutralität vor die Füße. Denn die EWG, das hat der Präsident der Wirtschaftskommission in Brüssel einmal mehr mit aller Deutlichkeit betont, ist "kein Wirtschaftsklub" und schon gar nicht eine bloße Zollunion, sondern eine politische Föderation. Hallstein konnte hierin an die berühmten Worte anknüpfen, die Winston Churchill 1946 gleichfalls in Zürich geäußert hatte. Im Anschluß an den Vortrag war Hallstein als Gast der Zürcher Regierung bei einem Bankett in einem Zunfthaus zusammen mit jenen, die das Vertragswerk Schweiz EWG zu zimmern haben werden, nämlich mit Wirtschaftskapitänen und Bankiers. Die Presse hatte man dazu nicht eingeladen . M. K.