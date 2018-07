In bester englischer Erzählertradition werden die tatsächlich unmöglichen Kapriolen einer schottischen Urgroßtante ausgesponnen: Sie brennt mit dem Großneffen vor dessen Stiefmutter durch, die ihn in ein Internat und die alte Dame in eine Irrenanstalt stecken will, sammelt auf der Flucht noch drei andere Kinder auf, zieht mit ihnen allen im Kesselflickerwagen quer durchs Land, kauft eine Insel als Refugium und erpreßt dort die Stiefmutter, sie und die Kinder endgültig in Ruhe zu lassen.