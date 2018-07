Die Arbeitsgemeinschaft der USA-Luftfahrt-Medizinschule hat in Verbindung mit Ärzten, Astrologen und Physikern, darunter dem Astro-Physiker Dr. Heinz Haber und dem Luftfahrtmediziner Dr. Hubertus Strughold die Frage untersucht, ob Menschen die Erde verlassen und in die Stratosphäre vordringen können. Die Untersuchung ergab, daß es zwar möglich sein wird, Weltraumraketen abzusenden und sogar einen „künstlichen Satelliten“ zu errichten, der um die Erde kreist, daß die Menschen selbst jedoch an den Fahrten solcher Weltraumschiffe aus biologischen Gründen nicht teilnehmen können. A. Gettkandt