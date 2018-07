Als ich den Kommentar von Rochus Spiecker zu der Broschüre gegen den Strahlentod „Jeder hat eine Chance“ gelesen hatte, suchte ich in einem Wust von Einkaufskatalogen nach dieser Aufklärungschrift des Bundesamtes für zivilen Bevölkerungsschutz und lerne dabei auch ein neues Traktätchen ähnlicher Art kennen, das auch in diesen Tagen in den Briefkästen der geduldigen Bundesbürger landete unter dem Titel „Schutz gegen radioaktive Niederschläge in Haus und Betrieb“.

Ich will gar nicht davon reden, daß schon im vorigen Kriege ein wirklich ernst zu nehmender Schutz gegen Bomben nur den wenigen Glücklichen geboten war, die Luftschutzbunker in schnell erreichbarer Nähe hatten oder die amtlich befugt waren, militärische Befehlsbunker aufzusuchen.

Freilich könnte auch heute und jetzt schon wieder ein aufsässiger Geist Fragen stellen, deren Beantwortung offenbar im Regierungskonzept nicht vorgesehen ist. Beispielsweise diese: warum denn nicht Vorschriften mit sofortiger Wirkung für den Wohnungsbau dafür sorgen, daß die guten Ratschläge für Hortung von Lebensmitteln und Anlage von Schutzvorrichtungen nicht schon wegen des bloßen radikalen Raummangels in den Wind gesprochen sein müssen und, falls man gerade etwas gereizt ist, wie absichtlicher Hohn empfunden werden können? Aber, ich verstehe: Vorschriften verstoßen gegen die „Freiheit“ ...

Aber heute sind wir noch frei, und so bauen wir fröhlich weiter Häuser mit gläsernen Außenwänden, die schon durch den Luftdruck der ersten kleinen gewöhnlichen Sprengbombe unbewohnbar werden, und von so sparsamen Raumabmessungen, daß eine mehrköpfige Familie nicht einmal weiß, wo sie ihren normalen Sachbedarf unterbringen soll, geschweige denn Vorräte oder Schutzkonstruktionen. Übrigens: Es sollte in jeder Wohnung ein Sandhaufen liegen, in den die Familienmitglieder bei Ertönen der Sirene ihre Köpfe stecken können.

Es ergeben sich indes Fragen von so tragischem Ernst, daß sie an die Wurzeln der menschlichen Existenz reichen. Jene Broschüren lösen doch nur deshalb so heftigen Widerspruch und so blutige Ironie aus, weil auf allen ihren Seiten zwischen den Zeilen immer wieder nur der Satz steht: laßt alle Hoffnung fahren. Es wird da ja auch gar nicht erst versucht, zu verbergen, daß die „Chance für jeden, zu überleben“ etwa den Sinn hat: jeder kann schließlich jener Eine sein, der in einem unübersehbaren Leichen-, Trümmer-, Gift- und Strahlungsfeld am Leben bleibt. Was das dann für ein Leben sein wird, als welche körperliche oder geistige Ruine in welcher verheerten Welt? Und was muß das eigentlich für ein Mensch sein, der es wünschenswert findet, seine ganze übrige Familie, viele Tausende seines näheren Daseinskreises, eventuell die Existenzfähigkeit seines ganzen Landes zu überleben?

Gewiß: so können natürlich Regierungen nicht denken. Aber sie sollten aus einer solchen Erwägung doch noch viel ernster, viel konsequenter die Folgerung ziehen, daß es nur ein einziges Mittel gegen die Hölle des Atomkrieges gibt: nämlich die alleräußerste Anstrengung, um ihn international garantiert zu verhindern.

Und wenn schon Warnbroschüren verteilt werden müssen, dann sollten sie besser durchdacht und besser formuliert sein.

Immerhin Bundesinnenminister Höcherl hat jetzt mitgeteilt, der Bundesrat werde sich noch vor Weihnachten mit einem Gesetzentwurf über den Bau von Luftschutzräumen befassen. A-th