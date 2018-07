Die Verleger haben nicht nur gemerkt, daß mit Sachbüchern ein Geschäft zu machen ist, sie haben sich erfreulicherweise entschlossen, an guten Sachbüchern zu verdienen.

"Nüchterne Wissensvermittlung ist nicht alles, was man von einem guten Sachbuch erwartet; es muß noch Raum bleiben für das verwunderte Staunen über diese Welt, die der heranwachsende Mensch in den Griff bekommen will.

Als Inbegriff des Sachbuches, als eine erste Kinüerfibel, sei "Knaurs Kinderbuch in Farben", gemalt und geschrieben von Herbert Pothorn; Droemersche Verlagsanstalt, München; 200 S, über 1000 farbige Abb, 16 80 DM empfohlen. Pothorn fängt bei der häuslichen Umgebung des Kindes an und führt es dann weiter in die Stadt, aufs Land, zurück in die Vergangenheit. Die sichtbare Welt, die das Kind umgibt, wird in kräftigen Bildern gedeutet, und mit einer Sprache, die einfach und klar, vor allem niemals ohne Humor ist, kommt es schließlich bis an die Grenze des beginnenden Zeitbewußtseins, zum natürlichen Jahresablauf.

Da ist kaum ein Satz nur so hingesagt, da gibt es keine hölzernen Mahnungen, und die Klarheit der großflächig farbigen Illustrationen schließt ein gut Teil der sichtbaren Wirklichkeit ein. Pothorn weiß, daß er nur andeuten kann, nur die Aufmerksamkeit wecken will.

Aber darin liegt die Stärke dieses Buches.

Knaurs Kinderbuch ist ein wirklicher "Orbis Pictus" für Kinder — so unvollständig und unerschöpflich zugleich.

So nüchtern wie nötig und so lebendig wie unter den Umständen möglich wird in Gunter Martell: "Planeten, Raketen, Astronauten", illustriert von Klaus Gelbhaar; Arena Verlag, Würzburg; 136 S, 8 Phototafeln, 9 80 DM die Geschichte der Raumfahrt erzählt.