Inhalt Seite 1 — Nach dem Plan de Gaulles Seite 2 Auf einer Seite lesen

R. S., Bonn, im November

Der von französischen Experten ausgearbeitete, von General de Gaulle gebilligte und dann von den Sachverständigen der EWG-Länder fortentwickelte Plan einer „Europäischen Union“ hat nun die Umrisse eines Vertragsentwurfs angenommen, und man hofft, daß der Vertrag im Frühling nächsten Jahres, vielleicht sogar schon etwas früher, unterschriftsreif sein wird. Der Europäischen Union sollen diejenigen Staaten angehören, die bereits Mitglieder der bestehenden wirtschaftlichen Organisationen der Sechsergemeinschaft sind. Sie sollen sich in einem nicht kündbaren Vertrag zu einer gemeinsamen Außen-, Verteidigungs- und Kulturpolitik verpflichten. Dem Vertrag sollen sich aber alle europäischen Staaten anschließen können, die bereit sind, auch in die erwähnten wirtschaftlichen Organisationen einzutreten. Großbritannien wird über den jeweiligen Stand der Expertengespräche unterrichtet, und es scheint, daß man in London das Projekt bisher wohlwollend beurteilt.

Bonn hatte früher einmal gehofft, aus der wirtschaftlichen Verflechtung der westeuropäischen Länder werde sich sozusagen von selbst auch das politische Zusammenwachsen dieser Staaten ergeben. Inzwischen ist man skeptischer geworden. Man glaubt nun, daß das politische Zusammenwachsen einer vertraglichen Förderung bedarf. Man will dabei pragmatisch vorgehen, also nicht an theoretischen Planzielen festhalten, sondern die Entscheidungen von den jeweiligen Erfahrungen abhängig machen und die Entwicklung nicht überstürzen.

Die neue politische Gemeinschaft soll durch drei Organe repräsentiert werden: durch den Rat der Minister, durch ein Europäisches Parlament und eine Kommission, die allerdings sehr viel geringere Befugnisse hätte als die Brüsseler Kommission der EWG. Sie soll die Arbeit des Rates vorbereiten und gewissermaßen ein Sekretariat mit erweiterten Vollmachten sein. Von deutscher Seite wünscht man die Einsetzung eines Generalsekretärs.

Der Rat soll sich alle vier Monate treffen. Für diese Begegnungen soll die Kommission das Beratungsmaterial vorbereiten. Beschlüsse sollen einstimmig gefaßt werden. Wer nicht anwesend ist, soll die Entscheidung nicht verhindern können. Sie würde allerdings für ihn nicht gelten. Artikel 16 enthält eine Revisionsklausel. Nach drei Jahren, vielleicht auch schon früher, wenn es die politische Situation erlaubt, aber keinesfalls später, soll der Vertrag überprüft und, wenn möglich, sollen die föderativen Vertragselemente weiterentwickelt werden. Dabei wird auch daran gedacht, allmählich das Einstimmigkeitsprinzip durch das Mehrheitsprinzip zu ersetzen.

Was aber kann und soll die Union zunächst leisten. Was die Außenpolitik angeht, so wird es sich im Anfang wohl nur um eine bessere Koordinierung der Bestrebungen der einzelnen Mitgliedsstaaten handeln. Im Verteidigungsbereich soll all das, was bisher von den Ländern regional geregelt wird, künftig von den Partnern gemeinsam ausgeführt werden. So soll zum Beispiel in der Rüstungsproduktion und im Ausbildungswesen enger zusammengearbeitet werden. Unter der Grundbedingung freilich, daß die Verzahnung mit der NATO erhalten bleibt.

Es wird erwogen, das Europäische Parlament direkt zu wählen. Über seine Rechte sind sich indes die Experten noch nicht einig. Man denkt daran, ihm ein begrenztes Budget-Recht zu geben. Manche Experten glauben, daß ein direkt gewähltes Parlament, das seinen Wählern von Zeit zu Zeit Rechenschaft geben müßte, schon von sich aus. für eine Ausdehnung seiner Kompetenzen sorgen werde.