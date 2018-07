Unbehagen über isolierte Berlin-Verhandlungen

Bonn, im November

Die erste Reaktion in Bonner Parlamentskreisen auf die inhaltskargen offiziösen Mittellungen über die dreitägigen Konferenzen des amerikanischen Präsidenten mit dem Bundeskanzler war Überrraschung und Sorge. Jahrelang hatte man immer wieder zu hören bekommen, die Berlin-Frage dürfe nicht isoliert behandelt werden, weil sie einen viel zu geringen Verhandlungsraum böte. Warum, so fragte man sich daher, gilt dieses Argument nun plötzlich nicht mehr?

Nachdem die amerikanische Regierung mehrmals unmißverständlich erklärt hatte, daß an den westlichen Garnisonen in Berlin, an der Freiheit der Zufahrtswege und der Lebensfähigkeit der Stadt (und damit an ihrer wirtschaftlichen Verbindung mit der Bundesrepublik) nicht gerüttelt werden dürfe, liegt die Vermutung nahe, daß der Westen zusätzliche Konzessionsmöglichkeiten wohl nur auf dem Gebiet der politischen Bindungen Westberlins an die Bundesrepublik sieht.

Man kann sich freilich weder in Washington noch gar in Bonn darüber täuschen, welchen psychologischen Schock in Berlin, aber auch in der Bundesrepublik eine Lockerung der politischen Bindungen Westberlins an die Bundesrepublik zur Folge hätte. Es ist mehr als fraglich, ob der Abzug westdeutscher Behörden durch die Verlegung von UN-Behörden nach Berlin psychologisch wettgemacht werden könnte. (Die Mutmaßung, daß so etwas in Betracht gezogen werden könnte, liegt nahe.)

Die Bundesregierung hatte eine Zeitlang (und vielleicht auch heute noch) befürchtet, die Amerikaner könnten, um in der Berlin-Frage aufgebotenes, Prestige zu retten, in anderen deutschen Fragen, vielleicht auch in der Sicherheitsfrage, auf Kosten der Bundesrepublik zu große Zugeständnisse machen. Durch die Beschränkung des Verhandlungsgegenstandes auf das Berlin-Problem hofft man in Bonner Regierungskreisen offensichtlich, das lebensgefährliche Geschäft: „Apfel gegen Obstgarten“ unmöglich gemacht zu haben. Dies wäre freilich nur dann der Fall, wenn sich Chruschtschow vernünftig zeigt, um es in der Sprache des Washingtoner Kommuniqués zu sagen. Wie aber, wenn er es nicht tut? Und, so sagte der neue Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Dr. v. Brentano, eben erst vor Journalisten: Es deutet nichts darauf hin, daß Chruschtschow seine Forderungen eingeschränkt hat, die er mit Hilfe des Berliner Hebels durchdrücken zu können glaubt. R. S.