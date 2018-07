Wer geht denn schon zum Nervenarzt? Dabei haben es viele Menschen nötiger, als sie glauben. Statt aber zumArzt zu gehen, nehmen die meisten lieber Tabletten, ohne damit jedoch die Wurzel der Krankheit je beseitigen zu können. Nur wenige Menschen mit neurotischen Störungen lassen sich behandeln. Warum stehen wir der Psychotherapie noch immer so zurückhaltend gegenüber? Welcher Praktiken bedienen sich die Psychotherapeuten? Unser wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dr. Theo Löbsack, unterhielt sich in München mit Professor Dr. Paul Matussek von der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie über einige besonders interessante Punkte dieses Themas. Das ganze Gebiet der Psychoanalyse und Psychotherapie muß indessen mit großer Behutsamkeit beobachtet werden. Die Grenzen verschwimmen, und die Gefahren, daß hier der „Umbau der Gesamtpersönlichkeit“, die „Normalisierung“ von Menschen in der Hand nicht nur von gewissenhaften Ärzten, sondern auch von Scharlatanen liegt, sind nicht zu leugnen.

Für die Behandlung von schweren Neurosen in der Bundesrepublik Deutschland wären zur Zeit etwa sechstausend psychotherapeutisch ausgebildete Ärzte nötig. Es gibt jedoch nur zweihundertfünfzig. Diese sensationelle, für viele erschreckende Bemerkung machte kürzlich der Direktor des Landeskrankenhauses von Tiefenbronn bei Göttingen, Dr. Kühnel, auf einer Tagung in München. Die katastrophale Lücke an qualifizierten Fachkräften werde zwangsläufig von psychotherapeutischen Autodidakten zu schließen versucht – natürlich mit allen Folgen solcher Notlösungen.

Immer wieder hört man heute fragen: „Ist die ganze Psychotherapie nicht bloß eine Modetorheit?“ Oder: „Hat es überhaupt einen Sinn, sich behandeln zu lassen?“ Und noch öfter: „Ist das Ganze nicht nur eine legitimierte Gelegenheit, sein Innerstes schamlos zu enthüllen oder seine eigenen Probleme von anderen lösen zu lassen?“

Professor Matussek, der seit langer Zeit sowohl auf psychiatrischem wie psychoanalytischem Gebiet wissenschaftlich arbeitet, tut solche Fragen keineswegs mit einem Lächeln ab. Er kennt die populären Ansichten über die Psychotherapie und weiß, wie schwer es ist, die Vorurteile abzubauen.

Dem Einwand, Psychoanalyse und Psychotherapie seien Modeerscheinungen, begegnet Matussek mit dem Hinweis auf die Störungen, für die heutzutage die Psychotherapie die optimale Behandlung sei, wie etwa lang anhaltende Depressions- und Angstzustände, Liebesunfähigkeit, Zwangserscheinungen, Süchte, psychosomatisch bedingte Symptome wie gewisse Magen- und Herzbeschwerden, ja selbst Geisteskrankheiten: „Nur, wenn solche und andere Leiden Modetorheiten wären, dann wäre es auch die Psychotherapie.“ Und et fügt hinzu: „Selbst, wenn solche und andere Störungen heute häufiger sein sollten als früher, so handelt es sich doch um wirkliche Notzustände und nicht um Ticks oder Einbildungen willensschwacher Menschen.“

„Häufiger als früher?“

„Das läßt sich schwer genau bestimmen. Was man heute unter Neurosen und psychogenen Erkrankungen versteht, war und ist nicht so exakt definierbar wie etwa ein Beinbruch oder ein Magengeschwür. Daher streuen auch die statistischen Angaben über die Häufigkeit solcher Störungen in den westlichen, hochzivilisierten Ländern sehr beträchtlich. Von der Bevölkerung in verschiedenen Ländern werden von je hundert Menschen zehn bis fünfzig als krank bezeichnet. (Diese Schätzungen beruhen im wesentlichen auf den Angaben von praktischen und Fachärzten [Internisten]). Auf zehn von hundert kommen solche Statistiken, die zu den Neurosen nur solche Störungen zählen, bei denen auch für den Laien grob auffällige Symptome vorhanden sind: schwere Süchte, chronische Angstzustände, Zwangserscheinungen – zum Beispiel nach jeder Berührung eines Gegenstandes sich die Hände waschen zu müssen –, Hang zu kriminellen Handlungen (Kleptomanie und so weiter) oder sexuelle Abartigkeiten (Homosexualität und so weiter).