Ein Mangel an Konzentration bei den Koordinatoren des deutschen Fernsehens hat es zuwege gebracht, daß sich die vergangene Woche wie ein Theater-Festival auf dem Bildschirm ausnahm. Die problematische Festivität begann mit August Strindbergs philosophischem „Traumspiel“. Dann wurden von Strawinsky über MacLeish und Elmer Rice bis hin zu Federico Garcia Lorca sieben Tage lang Menschheitsprobleme telegen aufgearbeitet; als man sich am Sonntag geläutert und ermattet in den Sessel fallen ließ und gewohnheitsmäßig am Knopf drehte, war die Zimmerecke schon wieder zum Tribunal geworden: Gott und Mephisto verhandelten in Hofmannsthals „Großem Salzburger Welttheater“ gerade über die Seele des Bettlers.

Lassen wir die Programmgestaltung einmal beiseite, beschränken wir uns auf die Bemerkung, daß die Ängstlichkeit etwas befremdet, mit der man in den Sendern zu Feiertagen sozusagen Feiertagsstücke ausstrahlt; am Totensonntag muß nicht immer gleich ein Mysterienspiel auf der Bildröhre sein, ein Shakespeare oder Grillparzer würde es gegebenenfalls auch tun ... Denn, und das ist das Fazit dieser Woche, das sakrale Exempel, die stilisierte Gebärde, die bedeutsame Feierlichkeit können notfalls aus der Stiftsruine und dem Schloßvorplatz in den Theaterraum verpflanzt werden – auf der flimmernden Elektronenscheibe nehmen sie sich deplaziert aus, vor allem, wenn sie mit formalen Experimenten einhergehen. Denn, wenn der schauervoll-erhabene Vorgang nicht vor der Kulisse Salzburgs, sondern im eigenen Wohnzimmer neben der Hausbar statthat, muß er sachlich und präzis angeboten werden, falls er nicht befremdlich und peinlich wirken soll.

Die Exempel dieser Woche waren nach verschiedenen Seiten hin falsch inszeniert: Semmelroth lud beim Strindberg einen Nasenflügel, eine Braue, einen Mundwinkel durch seine indiskret-zudringliche Kamera mit unangemessener Bedeutung auf – Hans Jaray präsentierte im epigonalen Reinhardt-Stil den Hofmannsthal als sakrale Ausstattungsrevue.

Mit diesen anspruchsvollen Entgleisungen verglichen, war selbst Franz Joseph Wilds unerlaubt gefühlige, aber doch realistisch saubere Inszenierung vom „Strafverteidiger“ des Elmer Rice eine Wohltat. lupus