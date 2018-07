Wer von Tür zu Tür, von Haus zu Haus zieht, um Schnürsenkel, Gummiband und Seife anzubieten, braucht einen Wandergewerbeschein. Weil dies nun kein sehr angenehmes und wohl auch nicht sonderlich einträgliches Geschäft ist, sollte man meinen, die Zahl der Hausierer ginge angesichts der sonstigen guten Verdienstmöglichkeiten – allerdings in „unselbständiger“ Tätigkeit – zurück. Es spricht auch einiges für diese Annahme. Dennoch nimmt die Zahl der Inhaber von Wandergewerbescheinen zu. Wie ist das zu erklären? Kenner der Verhältnisse wollen wissen, daß es sich bei den Neuzugängen nicht um echte Händler und Hausierer handelt, vielmehr um Leute, die auf diesem Wege lediglich die Möglichkeit erlangen wollen, zu Großhandelspreisen einzukaufen. „Selbstversorger“ also vor allem, die aber auch gern Bekannte und Verwandte mitversorgen. So bilden sich neue Formen des Handels heraus. Vor allem auf dem Lande, wie man hört. Aber es scheint, als ob die gewitzten Mitbürger mit dem Wandergewerbeschein zur „besonderen Verwendung“ noch nicht endgültig gesiegt hätten. Denn ihre Widersacher, die Einzelhändler, rühren sich bereits. Hoffentlich geht es ohne Verfassungsklage ab. Denn so viel wäre die ganze Geschichte nicht wert; K. M.