Inhalt Seite 1 — Sizilien als Wirklichkeit und Mythe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rudolf Hartung

Daß ein literarisches Meisterwerk heute noch von einem Amateur geschrieben wird, darf als ein seltenes Ereignis gefeiert werden. Unter dem Diktat der Arbeitsteilung sind auch Schriftsteller von Rang seit langem schon „Profis“ geworden, und daran ändert auch die Klage eines Professionellen wie des polnischen Schriftstellers Witold Gombrowicz nichts, der vorwurfsvoll in seinem Tagebuch notiert, daß man heute Poet ist wie ein anderer Ingenieur oder Arzt.

Giuseppe Tomasi, Herzog von Palma und Fürst von Lampedusa, war ein solcher Amateur: ein Liebhaber der Literatur, der kurz vor seinem Tod im Jahre 1957 endlich doch noch jenen Roman niederschrieb, an den er sein Leben lang gedacht hatte. „Der Leopard“ wurde ein Welterfolg, verdientermaßen. Nur beiläufig mochte sich die Frage stellen, ob der Roman die gleiche Bewunderung erregt hätte, wenn sein Autor nicht Träger eines glanzvollen Namens, sein Gegenstand nicht die leopardenhafte Gestalt eines sizilianischen Fürsten gewesen wäre. Im Grunde ist diese Frage ziemlich müßig; denn der Zauber dieses Romans rührte eben daher, daß hier nicht ein armer Schlucker sich in Bibliotheken und Archiven einen Fürsten mühsam aufgebaut hatte, sondern daß ein Abkömmling der Hocharistokratie sich und seine Welt authentisch darstellen konnte.

Nun erreichen uns aus dem fürstlichen Nachlaß vier weitere Prosastücke, die alle, wie Giorgio Bassani in seinem Nachwort mitteilt, in der beiden letzten Lebensjahren geschrieben wurden –

Giuseppe Tomas! di Lampedusa: „Die Sirene“, Erzählungen, aus dem Italienischen von Charlotte Birnbaum; R. Piper & Co Verlag, München; 191 S., 14,80 DM.

Fast wie eine Vorstudie zum „Leoparden“ erscheint das letzte der hier abgedruckten Stücke, „Die Stätten meiner frühen Kindheit“ betitelt. Mit jener zärtlichen Genauigkeit, die dem Verlorenen gebührt, beschreibt Tomasi den väterlichen Palazzo in Palermo – er wurde im Jahre 1943 durch die Bomben der Alliierten zerstört – und den heiteren Landsitz Santa Margherita, den ein sozialistischen Onkel des Verfassers bereits nach dem Ersten Weltkrieg verkaufte (im Roman trägt er den Namen Donafugata). Um die Traurigkeit über den Verlust zu mildern, so heißt es, seien diese Erinnerungen niedergeschrieben worden, und das ist zweifellos wahr: Die Festlichkeit dieser reichen und sinnlichen Prosa verrät es. Gleichzeitig jedoch liegt eine Trauer anderer Art über diesen Seiten – die schmerzliche Einsicht, der Tomasi an ein paar Stellen Ausdruck gibt, daß er keine Leser haben wird.

Irgendwann fällt der Name Proust. Ob der Autor des „Leoparden“ und dieser Erzählungen zuweilen geahnt hat, daß eine der zentralsten Erfahrungen des französischen Dichters an ihm und seinem Werk sich wiederholen würde: daß man das Ersehnte – im Falle Tomasis Leser und Ruhm – dann bekommt, wenn man seiner nicht mehr bedarf und gleichgültig dagegen geworden ist?