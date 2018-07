Von Wolfgang Clemen

Auf dem Heimweg nach einer jener zermürbenden Sitzungen, in denen über die Besetzung neuer Lehrstühle in einer philosophischen Fakultät verhandelt wurde, unterhalten sich mehrere Professoren über das soeben Gehörte.

„Das scheint ja mal wieder nichts Rechtes zu sein, was da für den neuen Lehrstuhl der... ologie beschlossen wurde, wieder ein farbloser Mann und wieder jemand, der fast gar nichts geschrieben hat!“ sagte Kollege A zu den anderen.

„Und ist Ihnen nicht auch aufgefallen, daß selbst die Kommission, die die Sache vorbereitet hatte, offenbar keine höhere Laudatio verantworten konnte, als daß der Mann „tüchtig und kenntnisreich‘ sei“, fügt Kollege B hinzu.

„Nun ja, wenn er das wirklich ist, müssen wir heutzutage schon zufrieden sein“, meint Kollege C, „und im übrigen können wir ja doch diese Professur nicht auch wieder drei oder vier Jahre leerstehen lassen, so wie das in der ... istik der Fall war. So geht es doch einfach nicht weiter, irgend jemand muß ja nun schließlich her, um bei den immer riesiger werdenden Studentenzahlen die notwendigen Prüfungen und Seminare abzuhalten. Die Zweihundert-Mann-Seminare von unserem Professor X sind doch einfach ein Unfug!“

Worauf Kollege A entgegnet: „Aber ein Unfug ist es doch auch, wenn unsere Fakultät eines Tages aus lauter ‚Irgendjemands‘ bestehen wird.“

Darauf Kollege C: „Sie wollen eben immer noch nicht einsehen, daß das Ganze eine unaufhaltsame und notwendige Entwicklung ist. Wenn man angesichts der in den großen Fächern auf das Fünffache angestiegenen Studentenzahlen die Professuren dieser Fächer in kurzer Frist verdoppeln oder verdreifachen will – und das muß man ja doch tun –, so geht das ohne erhebliche Niveausenkung nun einmal nicht ab!“