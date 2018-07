Gewiß, es sind noch drei Wochen bis Weihnachten, das Rennen der Verleger um die Bestseller Lorbeeren kann noch nicht als endgültig entschieden gelten. Aber es unterliegt keinem Zweifel mehr, welche Autoren sich in diesem Jahr der besonderen Gunst der deutschen Bücherkäufer erfreuen. Im Vergleich, mit der Vorweihnachtssituation in den letzten Jahren ist das bisherige Ergebnis überraschend. Damals wurde der Büchermarkt eindeutig von sensationellen Romanen ausländischer Autoren beherrscht: 1958 war es Pasternaks "Doktor Schiwago", 1959 Nabokovs "Lolita" und Lampedusas "Leopard" und 1960 die "Lady Chatterley" des D. H. Lawrence. Ein derartiger, aufsehenerregender Buchimport ist in diesem Jahr nicht zu verzeichnen. Pikante oder angeblich pikante Erotik vermochte weder den Eheroman "Der Schlüssel" des Japaners Tanizaki noch Alberto Moravias "La Noiä" in BestsellerSphären zu heben. Beide Romane werden zwar von einigen der Buchhändler, die uns informieren, genannt, doch folgen sie keineswegs den fünf Spitzenreitern auf den Fersen. In unmittelbare Nähe der fünf Sieger gerieten hingegen: das "Ostpreußische Tagebuch" des Grafen von Lehndorff, die "Tagebücher" von Harry Kessler und Rudolf Pörtners "Bevor die Römer kamen".

Der einzige ausländische Autor auf dem SeilerTeller ist der Jugoslawe Ivo Andric mit dem historischen Roman "Wesire und Konsuln". Drei in den vergangenen Jahren in deutscher Übersetzung erschienene Bücher von Andric — darunter sein Hauptwerk, der Roman "Die Brücke über die Drina" — haben nicht gerade zahlreiche Leser gefunden. Kein Zweifel also, daß der plötzliche Erfolg der "Wesire" auf den Nobelpreis zurückzuführen ist. Immerhin werden viele der Käufer insofern vielleicht nicht enttäuscht sein, als Andric kraftvoll geschriebene realistische Episoden und farbenprächtige Milieuschilderungen mit östlichem und auch orientalischem Reiz zu bieten hat.

Drei von den vier deutschen Spitzenreitern waren schon im vorigen Monat auf unserer BestsellerrListe: Bamm, Johnson und Graß. Uwe Johnson, noch vor knapp drei Jahren ein unbekannter Leipziger Student, dessen Manuskripte für die Verlage der DDR ebenso aus politischen wie aus künstlerischen Gründen gänzlich indiskutabel waren, ist nach seinem zweiten Roman — im Alter von nicht mehr als siebenundzwanzig Jahren — ein allgemein anerkannter, ein mit Recht arrivierter Schriftsteller. Der Grund: Er hat Talent, und er flieht nicht an die Peripherie d e s Lebens, sondern behandelt zentrale Probleme unserer Zeit.

Nicht weniger erfreulich ist der abermalige Erfolg des Günter Graß, der gerade jetzt mit seinem Erstling die ausländischen Büchermärkte erobert. Die deutschen Leser der "Blechtrommel" — und ihre Zahl ist Legion — sind "Katz und Maus", dem höchst beachtlichen Nebenwerk, treu geblieben.

An der Spitze der Liste stehen jedoch zwei sogenannte Sachbücher — zunächst (wie auch im vorigen Monat) — Peter Bamm mit seinen "Variationen über das Thema Aegaeis" unter dem Titel "An den Küsten des Lichts". Diese Darstellung einer Fahrt durch das südöstliche Mittelmeer ist ein modernes, nachdenkliches Reisebuch, das umfangreiches Wissen vor allem über die Antike vermittelt, ni<ht den . Eindruck einer Kompilation erweckt, den Leser immer wieder anregt und sich zugleich durch vorbildliche sprachliche Präzision auszeichnet. An zweiter Stelle finden wir — kaum daß es erschienen ist — Rudolf Walter Leonhardts, X mal Deutschland". Stillt Bamm den Bildungshunger der Leser, die mit ihm einen Ausflug in die Vergangenheit machen dürfen, so Leonhardt den Wissensdurst jener, die das Leben hier und heute begreifen möchten und die er an einer Entdeckungsreise in die Gegenwart teilnehmen läßt. Es ist eine Reise quer durch Deutschland. Da der Autor eine glänzende Beobachtungsgabe mit erstaunlicher Unvoreingenommenheit verbindet, ist es ihm möglich, viele Kontüren des Lebens in diesem so komplizierten Land zu erblicken, die zwar für jedermann sichtbar waren — und die doch bisher niemand gemerkt hat Denn nichts ist schwieriger, als im Bekannten das Unbekannte zu sehen, im Alltäglichen das Besoncere zu zeigen, in der Heimat das Exotische zu erkennen. Leonhardts Deutschland Buch, das eine Fülle von Informationen aus allen Bereichen des Lebens mit Reflexionen des distanzierten, aber niemals kühlen Beobachters verknüpft, ist zugleich so unterhaltend. wie Gegenwartsromane es leider nur in Ausnahmefällen sind.

Der Kritiker, der sich hier erstmalig als SelierTeller Kommentator versucht, kann nicht umhin, abschließend mit großer Genugtuung festzustellen, daß das vielgeschmähte Publikum weit mehr Urteilskraft und Geschmack beweist, als es die Autoren. die erfolglos bleiben, uns einreden möchten. Wie bisher haben jedenfalls die deutschen Bücherkäufer ausgezeichnet gewählt. Um auf den Seiller Teiler zu kommen, muß man also entweder vortreffliche Sachbücher schreiben oder großes erzählerisches Talent haben oder zumindest den Nobelpreis erhalten. Marcel Reich Ranichi