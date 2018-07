Inhalt Seite 1 — Was heißt die deutsche Literatur? Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der ZEIT Nr. 43/61 schrieben wir: „Jeder Widerspruch jedes deutschen Schriftstellers wird an dieser Stelle abgedruckt.“ Von der Möglichkeit, darauf zu antworten, machten Gebrauch: Dr. Walter Gerteis (Nr. 44/61), Hans Habe (Nr. 45/61), Rolf Schroers (Nr. 47/61), Kurt Ziesel (Nr. 48/61). Als – letztem, der sich gemeldet hatte, ehe wir (vier Wochen nach der Aufforderung zum Widerspruch) dieses Thema mal wieder beenden wollen, geben wir Rudolf Krämer-Badoni das Wort:

Einer mußte ja einmal den Vogel abschießen im Sichdummstellen. Das ist gar nicht leicht. Aber Rudolf Walter Leonhardt hat es geschafft. Auf nur vierzig Zeilen. Meisterhaft. Meinen Glückwunsch!

Er tut ganz betrübt, weil ich „meine Rolle“ als „Vertreter der Rechten“, die er mir zugedacht hatte, nicht spielen will. Ich muß wohl ein sehr einfältiger Mensch sein, daß ich mir einbilde, zur „Rechten“ gehöre ein Schuß Nationalismus, womöglich gar Imperialismus, womit ich nun gar nicht dienen kann. Ich lege nicht einmal auf Wiedervereinigung wert, sondern nur auf. Befreiung der Mitteldeutschen und aller Unterdrückten in Osteuropa. Wieviel Staaten das ergibt, ist mir gleich. Sowas Dummes, Unrealistisches, Unkoexistenzielles, nicht wahr?

Gehört zur Rechten nicht auch ein bißchen bürgerlicher Konservatismus? Zu dumm, denn ich preise seit langem die sozial und kulturell offene Massengesellschaft und verehre meinen Theodor Geiger.

Ich bitte Leonhardt um Entschuldigung dafür, daß er meine diesbezüglichen Äußerungen nie gelesen hat. Rechts, so bilde ich mir in meinem sträflichen Leichtsinn weiter ein, das muß auch, ein bißchen totalitär sein. Nun rede ich mir seit langem das Maul fusselig über demokratische Ideologie, ihre Verteidigung, gar Ausbreitung, Freiheit des Wortes: mit der Linken stütze ich in demokratischer Toleranz meine Gegner, daß sie nicht fallen, und mit der Rechten suche ich sie in demokratischer Härte k. o. zu schlagen.

Ich glaube, ich brauche nicht um Entschuldigung dafür zu bitten, daß ich kein pfötchengebender, verschwommener, sondern ein aggressiver, roher, leidenschaftlicher Demokrat bin, der die Verächter der notwendig unvollkommenen und notwendig bloß-formalen Staatsform Dummköpfe und Aufweicher schimpft. Denn damit erleichtere ich Leonhardt das Sichdummstellen, und ich darf auf Dank hoffen. Rechts, das sollte ferner ein bißchen... ach, lassen wir’s gut sein. Sagen wir Und so weiter.

Aber da Leonhardt endlich einmal wissen wollte, „was ich, zu sagen habe“, hat er mich als Gastkritiker in die ZEIT gebeten. Er tut so, als ob er die Welt, die FAZ, den Monat, das Forum, die Neuen Deutschen Hefte und vor allem Bücher von mir nicht lese...