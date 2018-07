Inhalt Seite 1 — Zwischen Schwarz und Weiß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Em Entwicklungshelfer schreibt: aus Indien "Wir sollen auf unserer Farm so arbeiten, daß unsere eingeborenen Nachbarn sich an unseren, durch bessere Methoden erreichten Erfolgen ein Beispiel nehmen können Aber damit fängt das Problem schon an. Welcher indische Bauer kann sich Maschinen leisten, wie sie hier angeschafft wurden, die einige zigtausend Mark kosten und dazu noch vielen Leuten die Arbeit wegnehmen? Es heißt zwar: Wenn dieses Geld aus der eigenen Farm herausgewirtschaftet wird, dann können das die anderen auch. Aber das stimmt nicht. Unsere Farm wurde weit schlechter bearbeitet, und die dann nötigen Mittel werden von allen möglichen Stellen herbeigefleht: aus den USA, von Misereor in Deutschland, von irgendwelchen privaten Stellen. Und dann wird sich groß aufgespielt und mit Jeep und schwerem Traktor herumgekurvt.

Ein hiesiger Bauer, der sich unsere Arbeit angeschaut hatte, sagte: "Das ist aber sehr teuer. Wer kann sich das bei uns leisten?" Er hat recht. Deshalb sollte man bei der Finanzierung von großen Mechanisierungsprpjekten vorsichtig sein — jedenfalls in dieser Gegend. Ich weiß ja nicht, wie es anderswo aussieht.

Es ist viel besser, einen Mann herauszuschicken, der clever ist und keine Arbeit scheut und der dann, aus der jeweiligen Situation was zu machen versteht . Man kann auch ohne moderne Maschinen und Traktoren vieles machen. Man kann bei Vieh und Pflanzen züchterische Gesichtspunkte walten lassen, mit Kunstdünger düngen, Gräben und Dämme zur Bewässerung errichten, ohne mechanisiert zu sein. Aber davor scheut so mancher . Entwicklungshelfer zurück, denn das kostet natürlich Schweiß und Energie und Ausdauer. Deshalb spielt man den großen weißen Mann im Jeep und in anderen modernen Dingen, die von Europa oder Amerika bezahlt wurden.

So ist die Lage hier. Man kennt sie bei uns in Deutschland viel zuwenig. Auch mir ist das jetzt erst klargeworden " In einem anderen Brief — ebenfalls aus Indien — wird in ähnlicher Weise geklagt. Ein Tal soll urbar gemacht werden: "Der Talboden ist eben und eignet sich sehr gut für Ackerbau und Weidenwirtschaft Traktoren, Pflüge, Grubber, Dieselmotoren, Wasserpumpen, eine komplette Schmiede und eine neuzeitliche Schreinerei sind vorhanden. Aber: "Es müßte unbedingt einfaches europäisches Werkzeug her, wie Schaufeln, Spaten, Gabeln. Mit dem hiesigen Steinzeitwerkzeug können die Leute nichts leisten und wir auch nicht, wenn wir nicht gerade auf der Station sind und uns dort helfen können. Zum Beispiel: Gestern schmiedete ich draußen acht Bolzen als Anker aus — auf indische Art auf der Erde hockend. Von diesen sogenannten Hämmern brachen die Stiele, und das Amboßchen verschwand in der Erde. Was ist das für eine Arbeit! Ist doch Murks! Nach dem Motto: Paßt, wackelt und hat Luft kann man hier auf die Dauer auch nicht arbeiten. Wenn die Burschen einen Trecker fahren wollen, dann müssen sie auch lernen, mit ordentlichem Werkzeug umzugehen. Und an dem fehlt es " Auch der Arbeitseinsatz der gut geschulten Fachkräfte ist manchmal alles andere als sinnvoll. Das beweist der Brief eines Zimmermanns, der mit seiner Frau nach Rhodesien ging und der nun schreibt: ". Januar 1960 bin ich hier angekommen, um mit meiner Frau in der Mission zu helfen. Hier ist eine Schule für Mischlinge, die von Dominikanerinnen geleitet wird. Mir war gesagt worden, ich solle als Zimmermann an der neuen Schule arbeiten. Das habe ich auch das erste Vierteljahr getan. Aber nachdem der deutsche Architekt weggeschickt wurde, kam einer vom Building Comkee, und dieser gab die ganze Arbeit einem Bauunternehmen . Dann habe ich neue Schränke gemacht und alte ausgebessert. In der letzten Zeit bin ich mehr oder weniger Kraftfahrer und muß die Kinder in die zwölf Meilen entfernte Stadt zum Doktor fahren .

Sie werden vielleicht den Eindruck haben, daß ich selber nicht genug Auftrieb habe, um eine sinnvollere Arbeit zu leisten. Aber zwei amerikanische Familien, die hier arbeiten sollten, sind auch weggeschickt worden .

es macht meiner Frau und mir immer mehr zu schaffen, wenn wir daran denken, wie das alles angefangen hat. Da liest man zu Hause in den Zeitungen, wie nötig dieser Arbeitseinsatz und die Hilfe in den Missionen ist. Bevor man hinauskommt, wird man nach Zeugnissen gefragt, geprüft, geschult, und hier ist man dann — driver. Ich habe schon auf verschiedenen Missionen nach Zimmermamisarbek gefragt oder Arbeit als Bauvormann. Meistens bekam, ich zur Antwort: Wenn Sie Lehrer wären, dann könnten Sie morgen schon anfangen. Und so möchte ich bei Ihnen anfragen, ob ihr nicht irgendwo eine richtige Arbeit für mich habt " Ein anderer Brief berichtet von den politischen Verwicklungen im Kongo und deren Auswirkungen auf die Arbeit der Entwicklungshelfer: " die Volksstimmung im Nachbardistrikt ist jetzt sehr stark gegen uns gerichtet. Es ist die Heimat des Lumumba Nachfolgers Gizenga. Ich habe ihn auf einer Wahlreise hier kennengelernt. Seine Pelzmütze verrät, wo er seine politische Schulung bekommen hat. Auch sein Programm ist: Goldene Berge in roter Verpackung bei Wein, Weib und Gesang. Er hat tatsächlich die Taschen voll Rubel Vielleicht müßte uns der Westen etwas spürbarer helfen. Die Hilfe der UN hindert zwar die Russen an einer einseitigen Unterstützung. Doch das ist auch sehr teuer. Mit dem Gehalt eines polnischen UN Arztes könnte man zwei Missionsärzte bezahlen Ähnlich ist es im Schulwesen Die Mission könnte im Vergleich zur UN mit der gleichen Summe Geldes mit größerem Erfolg arbeiten, weil sie besser organisiert ist und Land und Leute besser kennt. Außerdem stellen ihre Helfer nicht so hohe Ansprüche wie das UNPersonal " In jedem Fall haben die Entwicklungshelfer eine schwierige Position. Sie, die den Einheimischen helfen wollen, werden von ihnen oft mit Mißtrauen betrachtet. In einem anderen Brief ist die Meinung eines Afrikaners wiedergegeben: "Jetzt versuchen es die Weißen auf eine andere Tour Aber auch die Weißen mit Erfahrungen aus einer jahrzehntelangen Kolonialzeit sind den Neuen gegenüber mißtrauisch und sagen: "So schlecht kann das nun auch nicht gewesen sein, was wir hier gemacht haben " Sie lächeln vielfach über die Idee, den Eingeborenen helfen zu wollen. So stehen die Entwicklungshelfer häufig zwischen Schwarz und Weiß. Niemand nimmt sie ganz ernst, wie es dieser Brief plastisch schildert: "Man schickt uns kein Geld und keine Leute. Denn man ist allgemein der Ansicht, die Lage hier im Kongo sei zu unsicher und zu riskant. Das ist immer eine große Enttäuschung für uns. Ich finde es auch verkehrt. Wir sehen hier jeden Tag, daß die Schwarzen — auch wenn sie nicht wollen — die Weißen dringend brauchen, Gerade neue Leute, die nocli nie hier waren und mit gro ßem Idealismus anfangen, wären eine große Kilfe Wir erleben es doch so oft, daß Leute, die schon lange hier sind, mit der Unabhängigkeit nicht fertig werden. Sie haben zuviel von der Kolonialzeit mkjemadit, und das färbt dann doch mehr oder weniger ab.

Hier in haben wir einen deutschen Pater als Oberen, der im Krieg Feldwebel war. Man merkt ihm das heute noch an. Das ist natürlich nicht der Ton, den Leute eines unabhängigen Staates hören wollen. Uns Laien erklärt man dann nur immer: Es ist ja verständlich, daß ihr mit den Schwarzen gut auskommt; ihr seid ja auch nur Laien. Aber N steht eben nicht mit der Uhr auf der Baustelle, wenn einer fünf Minuten zu spät kommt. Der ehemalige Feldwebel trachte einige Tage morgens auf der Baustelle Appell, um die Pünktlichkeit zu kontrollieren. Er machte das so lange, bis die Arbeiter sagten: Wenn er morgen wiederkommt, dann verprügeln wir ihn. So genau kann man hier nicht sein. Es gibt wichtigere Probleme " Ein Brief aus der Gegend von Leopoldville schildert schließlich sehr anschaulich den Alltag einer Ärztin: "Das war eine anstrengende und aufregende Woche Am Montag fing es an. Ich hatte eben die Wäsche gekocht und die Kleine gebadet, da kam das Auto m:t unserem schwarzen Administrator Torgefahren. Er fragte, ob ich mitfahren könne nach M. Ein schwarzer Pater hätte einen schweren Autounfall. Ich sei der einzige Arzt weit und breit. Ich mache alles fertig, packte das Kind ein, und dann fuhren wir los — zuerst zur Baustelle, um meinen Mann abzuholen Der kleine Jeep fuhr hinter uns her. Nach einigen Kilometern blieben wir im Sand stecken. Die Schwarzen im Jeep zogen uis wieder heraus. Wir fuhren ein ganzes Stück nicht auf der Straße, sondern quer durch die Steppe. Das, ging zunächst besser. Dann saßen wir wieder fest Wir versuchten, allein herauszukommen. Dann ging ich zu Fuß zurück, um die Schwarzen zu Hilfe zu rufen. Es war Mittag und schrecklich heiß. Die Kleine vojrde auch schon hungrig und unruhig. Da blieb mir nichts anderes übrig, ab sie auf der Straße zu stillen. Nach einiger Zeit kamen die anderen mit dem Wagen nach und machten uns wieder flott.