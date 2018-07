Inhalt Seite 1 — An Neurose stirbt man nicht, aber... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dadurch aber war, abgesehen von allen soziologischen Bedingungen dieser Erscheinung, das Problem nicht gelöst. Die Schwierigkeit liegt nicht zuletzt darin, daß niemand – im Gegensatz zu bestimmten körperlichenErkrankungen – an seiner Neurose stirbt, es sei denn durch Selbstmord oder infolge der oben genannten psychosomatischen Erkrankungen. Ein verängstigter, lebensscheuer Sonderling kann genauso wie ein Spielsüchtiger oder Homosexueller sehr alt werden. Ob er sich behandeln lassen wird, hängt immer von dem ‚Leidensdruck‘ des Symptoms ab Ist dieser nicht sehr groß, was oft gerade bei schweren Störungen der Fall ist, wird der Gedanke an eine psychotherapeutische Behandlung für absurd gehalten.

So nimmt der heute so oft beschriebene Typ des Managers, der von Konferenz zu Konferenz, von Kongreß zu Kongreß eilt, lieber die unsinnigsten Kasteiungen auf sich, verzichtet heroisch auf Alkohol, Nikotin und andere Genüsse, als sich psychotherapieren zu lassen. Es fehlt ihm der echte Leidensdruck seiner Persönlichkeitsartung. Er leidet nicht an sich, sondern an den anderen, an den fordernden, lieblosen und unbelehrbaren Mitmenschen, an Akten und Terminen. Er ist überzeugt, daß er der glücklichste und liebevollste Mensch wäre, wenn nicht diese oder jene Aufgaben oder Mitmenschen ihm das Leben so schwer machten. Alle seine ihn überfordernden Verpflichtungen sind jedoch von ihm selbst arrangiert, weil er so gewisse Ängste am besten zu bewältigen glaubt. Dieses ,Arrangement‘ aber ist ihm nicht einsichtig, selbst wenn ein nahestehender Mensch ihm das klarzumachen versuchte. Dazu oedarf es einer tiefergehenden, fachgerechten Durcharbeitung seiner innersten Haltung, wie es in der Psychotherapie geschieht. Kommt man einem solchen Menschen gleichsam unvorbereitet mit dem Rat zu einer psychotherapeutischen Behandlung, so ist es von dem eben Gesagten aus nur zu verständlich, daß er für solche Ratschläge bestenfalls ein mitleidiges Lächeln übrig hat, weil so etwas vielleicht zu den degenerierten Amerikanern, aber nicht zu den kerngesunden Deutschen paßte. Wer sich aber nicht mit solchen Klischees begnügt und die sachliche Notwendigkeit einer Psychotherapie im eigenen Falle ahnt, scheitert häufig an einem anderen Vorurteil: Für ihn ist die Psychoanalyse das Eingeständnis eigenen Versagens, das er allenfalls noch vor sich selbst, aber niemals vor anderen akzeptieren könnte.

‚Vorurteil‘ sage ich deswegen, weil diese Ansicht dem Wesen der Psychotherapie nicht gerecht wird. Die eigene Anstrengung wird durch die Psychotherapie nicht nur nicht aufgehoben, sondern intensiviert, nur ist sie jetzt erfolgreicher als ohne diese, Hilfe. Löst doch der neurotische Mensch seine Probleme trotz größter Willensanstrengung immer wieder in einer Weise, daß er aus der Sackgasse seiner gestörten Persönlichkeit nicht herauskommt. Vom Standpunkt der Anstrengung aus gesehen mögen diese Bemühungen verdienstvoll sein, vom Erfolg aus gesehen sind sie es nicht.

Wir sind nämlich nicht im Leben – wenn hier ein Bild gestattet ist –, um an der Reckstange zu hängen und die eigene Kraft vor sich und den anderen zu demonstrieren. Verstand und Wille sollen auch sachgerecht und sinnvoll eingesetzt sein. Damit ist, indirekt auch schon eine wichtige Seite der Psychotherapie heute angedeutet, nämlich Krankheiten nicht nur zu heilen, sondern die Bedingungen seelischer Gesundheit des einzelnen optimal zu erweitern – was übrigens in der ‚körperlichen‘ Medizin schon lange eine Selbstverständlichkeit ist; man denke nur an die Erkenntnisse der modernen Ernährungsphysiologie.

Daß aber die geläufigen Argumente, die Psychotherapie sei nur für Schwächlinge oder romantische Frauen da, mehr im Sinne einer Ausrede als sachlich zu werten sind, geht auch aus einem immer bedrohlicher werdenden Phänomen hervor. Ich meine hier den Griff nach der Tablette, und zwar nach derjenigen, die Angst, Spannung, Unruhe und Trauer beseitigen soll. Diese Medikamente haben in bestimmten Grenzen ihre medizinische Berechtigung und nicht zu unterschätzende Bedeutung, werden heute aber auch sinnlos verschrieben und angewandt; sinnlos deswegen, weil solche Beruhigungsdrogen nicht die Ursache der inneren Spannungen und Ängste beheben. Da nun aber der Drang der Menschen darauf ausgeht, mit den naturgegebenen Schwierigkeiten möglichst leicht und bequem auf dem Wege des geringsten Widerstandes fertig zu werden, greift man lieber zur Droge als zur Psychotherapie. Das um so mehr, als die pharmazeutische Industrie mit ihren auch wirtschaftlichen Interessen dieser Schwäche des Menschen entgegenkommt und ihre Produktion schmeichelnd und werbend an den Mann zu bringen versucht.

Die zu geringe Zahl psychotherapeutisch ausgebildeter Ärzte kommt dabei der allgemeinen Tendenz entgegen, nur die Symptome und nicht die Ursachen anzugehen. Sachlich gesehen wäre daher ein „Unbehagen an der Tablettenschwemme‘ berechtigter als das an der Psychotherapie.

Was Ihre Frage betrifft, ob nicht der Priester für seelische Leiden zuständiger sei als der Psychotherapeut, so ist sie prinzipiell relativ leicht zu beantworten. Der Priester hat es nicht mit Krankheiten oder krankheitsartigen Zuständen zu tun – diese gehören in die Hände des Arztes. Der Psychotherapeut hat es andererseits nicht mit Schuldaufhebung, Sakramentenspendung, Predigt, kurz: mit den Mitteln zur Erlangung eines übernatürlichen Heils zu tun, obwohl seine Arbeit durchaus dazu beitragen kann, die natürlichen Bedingungen dafür herzustellen, daß jemand wieder glauben, hoffen und lieben kann.