II. Neurotiker ohne Ärzte – Zuwenig Lehrstühle, zuwenig Geld – Arzt und Kirche – Tabletten-Unfug

Zehn bis fünfzig von hundert Menschen leiden in den hochzivilisierten westlichen Ländern, an Neurose oder psychogenen Erkrankungen. Diese Zahl schwankt je nach dem Maßstab, den die Statistiker an die Symptome psychischer Krankheiten legen. Im Durchschnitt halten praktische Ärzte 25 bis 30 vH, Internisten 30 bis 40 vH ihrer Patienten für psychotherapiebedürftig. Nimmt man jedoch an, daß jeder der 70 000 Ärzte in der Bundesrepublik nur einen Patienten jährlich zu den 250 voll ausgebildeten Psychotherapeuten schickte, kämen auf jeden dieser Seelenärzte 280 Patienten. Einen Psychotherapeuten beschäftigen in einem Jahr freilich schon zwölf Patienten intensiv. Deshalb die Forderung, es seien statt der 250 mindestens 6000 Psychotherapeuten nötig. Wir veröffentlichen hier den zweiten Teil des Gespräches, das unser Mitarbeiter Dr. Theo Löbsack mit Professor Dr. Paul Matussek von der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie, München, geführt hat.

„Man hört so oft, Herr Professor Matussek, daß die Menschen heute mehr als früher von neurotischen Störungen heimgesucht werden, und daß dafür die Unrast unserer Zeit, der allgemein härter gewordene Lebenskampf verantwortlich seien. Trifft das zu?“

„Was wir heute unter Neurosen und Psychosen verstehen, hat es zu allen Zeiten gegeben. Ob durch die modernen Lebensbedingungen, deren psychodynamische Hintergründe wahrscheinlich doch andere sind als Unrast und härterer Lebenskampf, wirklich die Anzahl der Neurosen gestiegen ist, läßt sich, schon aus den oben angeführten Gründen statistischer Fehlerquellen, nur schwer bestimmen. Wir wissen aber, daß das Erscheinungsbild mancher Neurosen ein anderes geworden ist. So sahen wir nach dem letzten Weltkrieg unter den sogenannten Rentenneurotikern kaum noch die von früher bekannten ‚Kriegszitterer‘. Neuerdings haben wir es mehr mit ‚verinnerlichten‘ Symptomen zu tun, darunter Herz- und Magenbeschwerden.“

Als „jüdisches Machwerk“ verfemt

„Wie kommt es aber, daß es mit der Psychotherapie bei uns in Westdeutschland so sehr im argen liegt, vor allem: warum haben wir eigentlich so wenige ausgebildete Psychotherapeuten.

„Selbst heute erhalten die Studenten auf den Universitäten im allgemeinen keine den Erfordernissen der künftigen Praxis entsprechende Ausbildung in der tiefenpsychologischen Psychotherapie. Das hat verschiedene Gründe. Schon vor der Nazizeit verhielt sich die klassische Psychiatrie gegenüber der Psychoanalyse reserviert, ja stellenweise total ablehnend. Zu einem gewissen Teil war diese Reserve verständlich, da die damalige Psychoanalyse wegen ihrer gelegentlich ans Sektiererhafte grenzenden Selbstgefälligkeit und ihres einseitig mechanistischen Denkmodells doch gewisse emotionale und rationale Angriffsflächen bot.