Von Wolfgang Krüger

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat ihre Jahresmitgliederversammlung zum Anlaß genommen, erneut und mit aller Dringlichkeit auf die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit der Sozialpartner und, darauf aufbauend, einer „Versachlichung der Lohnpolitik“ hinzuweisen. Abgesehen von einem kleinen Häuflein unbeirrbarer Klassenkämpfer, die sich von der marxistischen Vorstellungswelt nicht lösen können oder nicht lösen wollen, gibt es heute wohl auch niemanden mehr, der diesem Vorhaben nicht baldigen und vollen Erfolg wünschte. Es wäre schon ein großer sozialpolitischer Fortschritt, wenn die Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer näher aneinanderrücken und öffentliche Diffamierungen unterlassen würden, wie sie alle paar Tage immer wieder zu hören und zu lesen sind. Und es würden vor allem die Bemühungen der amtlichen Wirtschaftspolitik, die Währung einigermaßen heil durch die Stürme der Prosperität zu steuern, außerordentlich erleichtert werden, wenn die von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern praktizierte Lohnpolitik sich mehr als bisher in die „sachlichen“ Gegebenheiten einpassen würde, Indes, der Weg dahin ist weit; auf ihm ist ein Tribut zu entrichten, den zum weitaus größten Teil die Gewerkschaften auf sich zu nehmen haben. Und eben deswegen machen sie auch nicht mit.

Nicht nur aus Gründen der Fairneß, sondern auch im Interesse der „Versachlichung“ einer Diskussion, an deren Ende einmal als Ergebnis eine „versachlichte Lohnpolitik“ stehen soll, ist es erforderlich, auf diesen Umstand – und die daraus sich ergebenden Schwierigkeiten – hinzuweisen. Die Gewerkschaften haben ihr mehr oder weniger verklausuliertes Nein zu den Vorschlägen der Arbeitgeber bisher nicht besonders klug und überzeugend motiviert. Immerhin wird ihr Widerstand verständlich, wenn man die „Opfer“ gegeneinander abwägt, die beide Seiten auf dem Altar der lohnpolitischen Versachlichung zu bringen haben.

Es ist gär kein Zweifel, daß die Lohnpolitik, wie sie seit Jahr und Tag in der Bundesrepublik praktiziert wird, neben einer Reihe anderer Faktoren mitverantwortlich für den Preisauftrieb ist. Die Gewerkschaften hören das nicht gern; aber es ist so. Das liegt gewissermaßen schon in der Natur einer Lohnpolitik, die einerseits „frei“ ist, hinter der andererseits die Macht miteinander konkurrierender Verbände steht.

Zunächst werden, so ist ja doch der Ablauf der Dinge, unter Berufung auf die Ertragskraft Lohnerhöhungen in den vom technischen Fortschritt und der Konjunktur begünstigten Wirtschaftszweigen durchgedrückt; dann wird, unter Berufung auf die soziale Gerechtigkeit, in den übrigen Teilen mit entsprechenden Sätzen nachgezogen. Diese im Endergebnis also an den Bereichen mit überdurchschnittlicher Produktivität und Rentabilität orientierte Lohnpolitik muß – für sich allein, genommen und unter sonst unveränderten Bedingungen – zu Überforderungen der Wirtschaft führen, denen sie dann ja auch durch entsprechende „Preisanpassungen“ nach oben in der Regel ausweicht. Die überhöhten, „Nominallöhne“ werden auf die den Realitäten abgepaßten „Reallöhne“ zurückgeschraubt.

Die Arbeitgeber schlagen nun vor, und sie appellieren dabei an die „Vernunft“, von diesem taktischen Spiel, das den Gewerkschaften mehr oder weniger nur optische Erfolge einbringt, abzulassen. Die Lohnpolitik soll Rücksicht nehmen – so ist es wieder, in dem Jahresbericht der Spitzenvereinigung der Arbeitgeber zu lesen – auf die Wirtschafts- und Konjunkturpolitik des Staates, auf die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Produktivität und damit vor allem auch auf jene Bereiche der Wirtschaft, deren Produktivitätssteigerungen nur gering, deren Produkte für die Volkswirtschaft aber nicht minder wertvoll sind und deren Arbeitnehmer kein geringeres Recht auf eine angemessene Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Fortschritt haben. Allerdings wäre das „vernünftig“; aber nicht immer ist der Weg der Vernunft auch ein leichter Gang.

Über folgendes muß man sich im klaren sein: Aus dem Topf des jährlich erarbeiteten Sozialprodukts schöpfen nicht nur Arbeitnehmer; es wird beansprucht vom privaten Konsum aller Bevölkerungskreise, von den Investitionen, vom Staat, vom Ausland, Neben der „Lohninflation“ gibt es auch eine „Investitions“-, „Budget“- und „Außenhandelsinflation“. Es ist den Gewerkschaften schlechterdings nicht zuzumuten, in vornehmer Bescheidenheit und in Respekt vor den Gesamtinteressen sich erst dann ihren Teil aus dem Gesamtangebot von Gütern und Diensten zu nehmen, wenn sich alle; anderen Interessenten bereits bedient haben. Denn das würde eine „versachlichte Lohnpolitik“, eine Lohnpolitik, die auf die „güterwirtschaftlichen Gegebenheiten“ Rücksicht nimmt, in praxi bedeuten – solange neben diese „versachlichte Lohnpolitik“ nicht auch eine „versachlichte Investitionspolitik“, eine „versachlichte Budgetpolitik“ und eine „versachlichte Außenhandelspolitik“ tritt.