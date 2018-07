Das Gatt auf der Suche nach einer netten internationalen Handelspolitik

Von J. F. Köver

Im Kolonialzeitalter galt die britische Maxime, daß der Handel den Weg für die Politik ebnet. Tatsächlich begann die Eroberung mancher überseeischen Gebiete durch den Kaufmanh, der Handelsflagge folgte aber bald der Verwaltungsbeamte. Das war eine erfolgreiche Konzeption. Die Spanier haben in Amerika die Reihenfolge umgekehrt, sie sandten zuerst die Conquistadores, die die Länder ausplünderten und denen weder Handel noch Zivilisation würdig dieses Namens folgten. Sie wurden daher vor anderthalb Jahrhunderten recht unsanft aus ganz Südamerika hinauskomplimentiert, wogegen England aus seinen Kolonien das Commonwealth aufbauen konnte. Man konnte also durch den Handel auch politische Ergebnisse erzielen, durch die Kraftentfaltung der Politik aber fehlende Handelsbeziehungen nicht ersetzen.

In unserem Jahrhundert hat sich diese Maxime wieder bewahrheitet; bloß haben sich die äußeren Verhältnisse grundlegend verändert. In den dreißiger Jahren, zur Zeit der großen Weltwirtschaftskrise, würgten kurzsichtige handels- und devisentechnische Maßnahmen den internationalen Handel ab. Das war mit ein Grund, weshalb sich keine politische Annäherung anbahnen konnte. Haben nicht die sechs Millionen Arbeitslosen in den letzten Jahren der Weimarer Republik viel dazu beigetragen, daß sich Deutschland dem Nationalsozialismus, dem Gegenspieler einer Zusammenarbeit zwischen den Völkern, verschrieb? Und hat die erfolgreiche Arbeit der OEEC mit ihrer westeuropäischen Handelspolitik nicht den Boden für die Integration geebnet? Wäre die EWG ohne die vorhergegangene Liberalisierung des Handels denkbar gewesen? öffnet die ausdauernde Arbeit des Internationalen Währungsfonds, die Investitionstätigkeit der Weltbank und ihrer Töchter nicht neue Möglichkeiten für eine politische Verständigung zwischen den Industrie- und den Entwicklungsländern?

Auch das GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen in Genf) leistet wertvolle Arbeit im Dienste der politischen Annäherung in der westlichen Welt (aus dem Ostblock gehört ihm nur die Tschechoslowakei an und diese spielt nur die Rolle eines Beobachters). Beim GATT hat man nämlich schon im Jahre 1947 klar gesehen, daß eine international ausgerichtete Handelspolitik eine Brücke zwischen den Mitgliedländern bauen wird, eine nationale Handelspolitik hingegen politische Schranken bringen muß. Die Schwierigkeit lag aber darin, daß damals kein Staat bereit, keine Nation reif war, um handelspolitische Sofortleistungen zu erbringen für politische Fernerfolge. Auch heute muß man in Genf auf diese Schwierigkeit Rücksicht nehmen. Das zeigte sich deutlich am Ministertreffen, das im Rahmen des GATT vom 27. bis zum 30. November, stattfand.

Eine moralische Kraft

Man könnte nun annehmen, daß GATT sei eine internationale Organisation, ebenbürtig mit anderen die sich weltweiten Aufgaben widmen. Weit gefehlt! Das GATT ist ein Provisorium, das im Jahre 1947 als eine Notlösung installiert wurde. Keine Organisation deckte es mit seiner internationalen Autorität, es erhielt von keiner Seite Geldhilfe. Was es ist, wurde es aus eigenen Kräften, sehr langsam fortschreitend, stets alle sich bekämpfenden Interessen beachtend, immer auf der Suche nach einem Kompromiß. Denn das GATT ist nicht mehr als ein Club von Staaten, die ihren Außenhandel beleben möchten. Ein Club – denn nie hat irgendein Parlament seine Statuten ratifiziert und jede Regierung könnte ohne Kündigungsfrist dem GATT den Rücken kehren. Keine würde es aber tun, denn inzwischen ist das GATT zu einer moralischen Kraft geworden, wohl nicht zu einem Schiedsrichter bei Streitigkeiten, aber zu einem allseits geschätzten Vermittler. Das GATT kann zwar nur Empfehlungen an die Regierungen richten, aber diese wurden in den letzten Jahren in wachsendem Maße beachtet. Die Statuten des GATT enthalten einige allgemeine aber grundlegende Verbote wie z. B. die Erhöhung des Zollschutzes, die Diskriminierung bei der Einfuhr, ferner verlangen sie den Abbau der Einfuhrkontingentierung sobald die Landeswährung dieses Schutzmittels nicht mehr bedarf. Unzählige Male hat sich bei internationalen Konferenzen gezeigt, daß kein Land eine handelspolitische Maßnahme ergreifen würde, die nicht „GATT-konform“ ist.