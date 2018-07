Als vor einem Monat der größte Vulkan auf Tristan da Cunha ausbrach und die glühenden Lavamassen die 262 Bewohner der kleinen Insel im Südatlantik aus ihrem Paradies vertrieb, da fand auch eine aufschlußreiche medizinische Beobachtungsserie ein jähes Ende. Die Männer und Frauen auf Tristan stammen vorwiegend von Europäern ab. Ein französischer Soldat der Bewachungsmannschaft des auf St. Helena verbannten Napoleon blieb mit Frau und 16 Kindern auf Tristan zurück. Zu ihnen gesellten sich noch drei Schiffbrüchige, ein Holländer und zwei Italiener, und fünf Negerfrauen vom benachbarten St. Helena.

Bis vor sechzig Jahren lebten ihre Nachkommen ausschließlich von dem, was auf der Insel und im Meer gedieh. Sie betrieben Rinder-, Schaf- und Hühnerzucht, Fischerei und ein wenig Gemüseanbau. Ihre Ernährung bestand hauptsächlich aus Eiern, Fisch, Milch, Kartoffeln und gelegentlich etwas Fleich. Brot gab es nicht, weil auf Tristan kein Getreide wächst, und Zucker, Tee, Kaffee und Kakao waren nahezu unbekannt, denn bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges gab es auf der Insel kein Geld und daher auch keinen Handel mit der Außenwelt.

Dieser einfachen Ernährung hat man es zugeschrieben, daß die Bewohner von Tristan weder unter Magenkrankheiten noch Kreislaufstörungen litten. Besonders aufschlußreich waren die zahnmedizinischen Reihenuntersuchungen, die zum erstenmal 1932 von Sampson und Moore durchgeführt und später noch dreimal wiederholt wurden. Die beiden englischen Forscher hatten nur bei zwei von hundert Einwohnern Zahnfäule festgestellt, und kaum 17 vH hatten. jemals eine Zahnkaries durchgemacht. So gute Zähne hatte man bisher bei Menschen europäischen Ursprungs nie beobachtet. Alles sprach dafür, daß das Inselvölkchen sie ausschließlich ihrer Diät verdankte.

Diese Annahme wurde erhärtet, als fünf Jahre später ein anderer englischer Forscher die Zähne der Tristaner wieder unter die Lupe nahm. Inzwischen war der Lebensstandard schon ein wenig gestiegen: zweimal in der Woche gab es Brot und zu besonderen Festtagen Kuchen – manchmal sogar mit einer Tasse Kaffee. Nun hatten schon über 4 vH der Insulaner kariöse Zähne, und knapp die Hälfte hatte schon irgendwann an Zahnerkrankungen gelitten.

Die dritte Untersuchung fand 1952 statt. Zucker, Marmelade und Mehl waren keine Luxusartikel mehr. Die Zahl der Zahnkranken war auf 9,1 vH angestiegen. Weniger als ein Viertel der Bevölkerung hatte noch gesunde Gebisse. Drei Jahre später hatte sich der Verbrauch von Zucker yerdoppelt und der Mehlkonsum verdreifacht. Um die gesunden Zähne der Tristaner war es nun endgültig geschehen. Die Untersuchungen brachten ein Ergebnis zutage, was sich kaum mehr von dem einer Zahn-Reihenuntersuchung in einer europäischen Großstadt unterschied: Akute Zahnfäule bei über 12 vH. Zucker und Mehl wurden damit eindeutig als die Schuldigen an unserer Zivilisationskrankheit, der Karies, ermittelt.

Parallel zu den Gebißuntersuchungen hatte man im vergangenen Jahr; auch mit einer Reihe anderer medizinischer Tests begonnen, die vor allem Klarheit darüber schaffen sollten, welchen Einfluß das Leben in einer Gemeinde, in der es keine Erwerbslosigkeit, keine Verbrechen und kaum Konkurrenz gibt, auf den Gesundheitszustand ihrer Bewohner ausübt. Auch für Genetiker, Psychologen und Soziologen bot sich hier auf dem „Mikro-Kontinent“ ein ideales Beobachtungsgebiet, wie kaum an einem anderen Ort der Welt. Aber bevor sie noch mit ihren Forschungsarbeiten beginnen konnten, machte der Vulkan, der eineinhalb Jahrtausende lang geschwiegen hatte, alle Hoffnungen der Wissenschaftler zunichte. V. G.