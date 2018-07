Inhalt Seite 1 — „Hurra – die Reklame ist abgeschafft!“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hand aufs Herz! Haben Sie nicht auch schon einmal diesen ganzen „Reklame-Rummel“ zum Teufel gewünscht? Wenn der Briefkasten wieder einmal mit Postwurfsendungen verstopft, Ihr Illustriertenroman im Anzeigendickicht versteckt war, die Kinoreklame kein Ende und der Hauptfilm keinen Anfang nehmen wollte, wenn der Werbefunk Sie zum Frühstück mit Hymnen auf Scheuer- und Kindernahrungsmittel berieselt, statt mit der ersehnten Zeitansage bedient hat.

Noch gestern wäre ich bereit gewesen; in jede. Art von Zornesausbruch über diese „Plage unserer Tage“ einzustimmen, mich an einem Meuchelmord an der „Dame Reklame“ zu beteiligen, wenn, ja, wenn mir dieser Tage nicht geträumt hätte: Die Reklame wäre über Nacht abgeschafft worden! Mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Durch allerhöchste Order, bestätigt von der allerletzten Instanz des Bundeswirtschafts-Vernunfts-Gerichtshofes.

Mit einem Schlag war jenen vielzitierten „Geheimen Verführern“ das Handwerk gelegt, so träumte mir, war das Kalbfell der Reklametrommeln zersprungen. Triumph des „gesunden Verbraucherempfindens“! Alle Beleidigungen des guten Geschmacks waren mit einem Male gesühnt. Überall herrschte eitel Freude und Jubel. Der abendliche Werbefunk hatte plötzlich ausgesetzt, um die frohe Botschaft in der schlichten Form einer „Werbeabschaffungsdurchführungsverordnung“ zu verkünden. Die, ach so kostbaren Minuten, die bisher mit lästigen Werbespots vertan worden waren, wurden sinnvoll durch eine Wiederholung der der Schulfunksendung vom Vormittag ausgefüllt. Die Menschen stürzten vor Begeisterung auf die Straße, als ob es plötzlich das Manna der wirtschaftlichen Vernunft geregnet hätte...

Eben hier, auf den Straßen, gab es freilich die ersten enttäuschten Gesichter. Die Schaufenster waren von Werbemittelvertilgungs-Sonderkommissionen bundeseinheitlich mit grauem Packpapier verklebt worden. Damit war dem Zusatzantrag des radikalen „Wenn-schon-denn-schon“-Flügels der Konsumentenschutzgemeinschaft entsprochen worden, dem die aufdringlichen, üppigen Schaufensterauslagen von jeher ein Dorn im Auge gewesen waren. Die Schaufensterfronten der Geschäftsstraßen glichen nunmehr eher Klagemauern. Das aufreizende Geflimmer der Lichtreklame war jenen beruhigenden grauen Schatten gewichen, wie ich sie aus der Zeit der Verdunkelungsvorschriften in Erinnerung hatte. Die Nacht war endlich auch in den Citys wieder zu ihrem Recht gekommen – und auch die gute, alte Taschenlampe, mit deren Hilfe auf praktische Weise zwischen Apotheken und Nachtbars unterschieden werden konnte. Ich verbrachte die erste ruhige Nacht, seit das nimmermüde Wechselspiel der roten „Mach mal“- und der gelben „Pause“-Leuchtschrift nicht mehr durch die Gardinen an meine Schlafzimmerdecke projiziert wurde ...

Die Nachtausgaben – erstmals ohne Anzeigenteil – wurden den Zeitungsjungen nur so aus der Hand gerissen. Deren Umfang war allerdings etwa auf die Hälfte zusammengeschrumpft; dafür war der Preis verdoppelt. Die Titelseiten enthielten„An-unsere-Leser-Bitten“, in denen um Verstandnis dafür geworben wurde, daß durch den Wegfall der Anzeigen eine völlig neue Lage entstanden sei. Die großen Illustrierten wurden anderntags in den Belletristik-Abteilungen der Fachbuchhandlungen in der Lolita-Preislage angeboten. Die weniger auflagenstarken Illustrierten kündigten einen Wechsel zu halbjähriger Erscheinungsweise an.

Die wahren Segnungen der „Aktion Reklametod“ jedoch offenbarten sich mir erst beim Einkauf um die Ecke. Dem besonders werbeaufwendigen „Markenschwindel“ mit seinen verschwenderisch aufgemachten Verpackungen war durch einheitlich schlichte DIN-Behälter ein Ende gemacht. Durch sinnige Kombination der Ziffern 0 bis 9 waren die hochtrabenden Markenbezeichnungen ersetzt. Der Normenfachausschuß der Bundeskonsumentenschutzgemeinschaft hatte sich dieser Aufgabe besonders liebevoll angenommen.

Ich entschied mich – nach kurzem Zögern – für die Zigarettenmarke 0814, wobei ich mich darüber aufklären ließ, daß 0 für „Filterzigarette“, 8 für „Virginiatabak“, 1 für „Kingsize“ und 4 für „Duft der großen weiten Welt“ stand. Übersichtlicher, leuchtete mir ein, gings nicht mehr. Der Unterschied gegenüber einer, sagen wir, 0815-Zigarette wurde jedenfalls deutlich. Endlich hatte ich das Gefühl, zu einer Zigarettenmarke nicht durch geheimnisvolle Werbemächte verführt worden zu sein, sondern eine wirklich freie Wahl getroffen zu haben ...