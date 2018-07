In den letzten Tagen gab es in den deutschen Börsensälen zahlreiche enttäuschte Mienen, denn die Aktienkurse waren wieder ins Wanken geraten. Diese Bewegung kam allerdings nicht ganz unerwartet, denn in den ersten Dezemberwochen haben die Wertpapiermärkte stets eine Art Belastungsprobe zu überstehen. Sie resultiert aus der dann besonders angespannten Liquidität. Das Publikum wird durch den großen Steuertermin vom 10. Dezember stark in Anspruch genommen, außerdem hat es sich so ergeben, daß gerade im Weihnachtsmonat das Finanzamt gehäuft Steuerbescheide verschickt und Nachzahlungen einfordert. Damit wird die finanzielle Bewegungsfreiheit der privaten Anleger wesentlich eingeengt; zu einem Teil sind sie sogar gezwungen, Wertpapiere zu verkaufen, um die Mittel für die Steuerzahlungen zu beschaffen. Im übrigen ist es nur zu natürlich, daß die privaten Sparer in diesen Wochen Weihnachtsgeschenke – und nicht Aktien kaufen. Wirtschaftsunternehmen, darunter vor allem die Banken, bereiten sich auf den Jahresabschluß vor. Sie sehen aus blilanzoptischen Gründen darauf, am 31. Dezember mit einem Höchstmaß an Liquidität aufwarten zu können. Sie vermeiden es, noch kurz vorher flüssige Mittel durch Wertpapierkäufe zu binden.

Insoweit wäre also die wieder empfindlich gewordene Aktientendenz erklärlich. Sie würde, wenn lediglich die eben angeführten Faktoren Einfluß hätten, spätestens mit dem Jahresschluß ihr Ende finden. Aber kann man auch diesmal mit einem Tendenzwechsel bei Beginn des neuen Jahres rechnen? Die Meinung darüber ist leider nicht einhellig. Nicht wenige Experten sehen dem kommenden Börsenjahr mit einigen Sorgen entgegen. Sowohl hinsichtlich seiner politischen Ereignisse als auch in bezug auf seine wirtschaftliche Entwicklung. Die Berlin-Krise ist von der Tagesordnung der Weltpolitik noch nicht abgesetzt. Im Frühjahr, so rechnet man, wird uns Chruschtschow dieses Problem erneut mit aller Härte servieren. Aber wird dieser Schritt wieder einen Schock zur Folge haben? Wird sich die ausländische Spekulation erneut aus den deutschen Wertpapieren zurückziehen? Wahrscheinlich ist hier ein gewisser Optimismus berechtigt. Bei den Amerikanern hat sich nämlich mehr und mehr die Auffassung durchgesetzt, daß von der Sicherheit der Bundesrepublik keine Scheibe abgeschnitten werden darf. Das würde Krieg bedeuten; auch für die USA. Und in einem solchen Falle ist es dann gleichgültig, ob man amerikanische, deutsche oder irgendwelche europäische Aktien besitzt.

Schwerwiegend sind die Auseinandersetzungen über den weiteren Konjunkturverlauf. Der jüngste Wirtschaftsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums betont zwar einen gewissen Optimismus, aber dieser erreicht nicht mehr alle Wirtschaftszweige. Aus Gesprächen mit der Industrie, aber auch aus Aktionärsbriefen und Zwischenveröffentlichungen ist unschwer zu entnehmen, daß die Gewinnmargen allgemein geschrumpft sind. Auf der einen Seite durch eine härtere internationale Konkurrenz (sie hat durch die Aufwertung erheblich an Boden gewonnen), zum anderen aber auch durch die steigenden Kosten, besonders auf dem Lohn- und Gehaltsgebiet. Die Gewißheit, daß Dividendenerhöhungen künftig nur noch Einzelfälle sein werden, ist in den letzten Wochen merklich gewachsen. Bei rückläufigen Gewinnen ist eine feste Aktientendenz nur schwer vorstellbar; es sei denn, am Horizont zeigte sich bereits eine Änderung. Und hierauf hoffen die Optimisten. Sie meinen, die Konjunktur „delle“, wie sie sich vorsichtig ausdrücken; würde bereits mit dem Jahre 1962 ihr Ende finden. Da die Börse der Zukunft bereits weit vorauszueilen pflegt, müßte sie dieses Ereignis spätestens von der Mitte nächsten Jahres ab in den Kursen vorwegnehmen, eine Theorie, der viele Fragezeichen anhaften. Man darf jedoch an diesen Erwägungen nicht ohne weiteres vorübergehen, weil sie sich heute bereits auf die Anlageerwägungen auswirken. Wer nämlich meint, daß es erst in sechs Monaten feste Kurse geben wird, findet es gegenwärtig nicht notwendig, Aktien zu kaufen. Diese Leute versuchen, liquider zu werden, um bei günstiger Gelegenheit billig einsteigen zu können.

Sieht man sich die Kursbewegungen der jüngsten Vergangenheit an, dann werden die konjunkturellen Erwägungen bereits deutlich. Der Elektroindustrie billigt die Börse offensichtlich noch eine gute „Zukunft“ zu. Angeregt durch günstige Zwischenberichte von AEG und Siemens haben sich die Aktien beider Unternehmen relativ gut behaupten können, nicht zuletzt dank zügiger Auslandskäufe. Auf dem Chemie-Sektor, wo sich die internationale Konkurrenz spürbar auswirkt, tritt man dagegen kürzer. Teilweise kam es zu überstürzten Realisationen, was sich besonders ungünstig auf die Papiere mit engem Markt auswirkte. Um so positiver ist der reibungslose Bezugsrechthandel bei Schering zu beurteilen, der den Aktienkurs nahezu unberührt gelassen hat. Schering wird in weiten Kreisen immer noch als das „billigste Chemie-Papier“ angesehen. Sicherlich überschätzt man in diesem besonderen Fall das Berlin-Risiko. Die Montane nähern sich wieder ihrem tiefsten Stand dieses Jahres. Die Kurserholung vom Oktober stand ohnehin auf recht schwachen Füßen, trotz aller Bemühungen der Banken, die versuchten, ihrer Kundschaft diese Werte wieder schmackhaft zu machen. Gut gehalten waren die Kaufhauswerte – wie überhaupt alle solchen Papiere, die von der steigenden Massenkaufkraft profitieren.

Dagegen haben Bau- und Baustoffwerte ihre Aufwärtsbewegung vorübergehend abgeschlossen. Man darf jedoch nicht vergessen, daß dieser Industriezweig auch in Zukunft auf der Sonnenseite der Konjunktur liegen wird. Solange diese Situation anhält, wird man über mangelnde Rentabilität nicht klagen können. Kurt Wendt