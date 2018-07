DÜSSELDORF (Alex Vömel): „Pankok“

Otto Pankok, der Zeichner und Graphiker mit sozialem Pathos („Zigeuner“) und wildem Humor („Chinesische Räuber“), hat sich lebenslang, in der Stille, auch als Bildhauer betätigt. 76 Bronzen im kleinen Format aus den Jahren 1931 bis 1960 sind jetzt – bis Ende Dezember – zum erstenmal bei Vömel ausgestellt. „Sähe man mehr auf den Sinn als auf die Entstehungstechniken, so würde sich alles das, was, wie man sagt, am Rande entstanden ist, harmonisch in ein Gesamtwerk einordnen“, schreibt Pankok. In der Tat, die Bronzen liegen ganz auf seiner allgemeinen künstlerischen Linie. Es sind die gleichen Themen: Zigeunermädchen, alte Geiger, Landstreicher, Masken, Köpfe – mit der gleichen übersteigernden Leidenschaft gestaltet, die den Künstler als einen späten, aber durchaus legitimen Expressionisten ausweist.

NEUSS (Clemens-Sels-Museum), BREMEN (Staatliche Kunstschule), FRANKFURT (Graphisches Kabinett Karl Vonderbank): „Maillol“

Zum 100. Geburtstag von Aristide Maillol am 8. Dezember gibt es außer der großen Hamburger Retrospektive noch eine Reihe kleinerer Ausstellungen, die sich auf Kleinplastik, Graphik und Zeichnungen beschränken. Wenn die großen Figuren und Denkmäler fehlen, ist der Eindruck zwar unvollständig, aber weniger problematisch. In Neuß sieht man vor allem die „klassischen“ frühen Bronzen, in Frankfurt die herrlichen Rötelzeichnungen sowie Entwürfe für Tapisserien. Bremen bringt neben ausgewählter Graphik eine Gegenüberstellung der Illustrationen zu „Daphnis und Chloe“ von Maillol, Bonnard und Chagall, Der Unterschied nicht nur in der Handschrift, auch in der Vorstellung von Antike und Eros spricht für die These, Ullustrieren bedeute, soweit große Künstlerin Frage stehen, nur eine andere Art der Selbstdarstellung.

BERLIN (Haus am Waldsee): „Povórina“

Die Malerin Alexandra Povórina ist in Petersburg geboren, lebt seit 1914 in Deutschland und ist mit Friedrich Ahlers-Hestermann verheiratet. Sehr früh, lange bevor es Mode wurde, hat sie „abstrakt“ gemalt, wobei ihr freilich Abstraktion das Mittel war, den geistigen Gehalt, die Botschaft der Bilder zu verstärken. Die neuen Collagen aus den letzten drei Jahren sind eine heitere, farbenfreudige Kette von Einfällen, ein freies und souveränes Spiel mit dem Material, mit Textilien und Papier. Während der Arbeit stellt sich das Thema ein: „Novemberblätter“, „Wehendes in der Nacht“, „Nachdenklicher König“. Die federleichten, tiefsinnigen, poetischen Bilder sind bis zum 17. Dezember ausgestellt. g. s.