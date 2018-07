Inhalt Seite 1 — Kleines Land mit großen Plänen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bremen ist eine reiche Stadt, aber auch daskleinste Land der Bundesrepublik. Die Bremer haben sich ihre Eigenstaatlichkeit einiges kosten lassen und wollen es auch in Zukunft tun. Mancherorts in der Hansestadt hört man jedoch jetzt die bange Frage: Kostet sie uns nicht zuviel? Geht es nicht über die Finanzkraft des Landes, wenn die geplanten ehrgeizigen Landesprojekte – so zum Beispiel die Universität – verwirklicht werden? Bleiben dann nicht wichtige andere Aufgaben unerledigt?

Ohne einen großzügigen Ausbau des Hafens – er wird einige hundert Millionen Mark verschlingen – wird Bremen seine wirtschaftliche Stellung nicht halten können. Was den Straßenverkehr angeht, so gilt immer noch das Wort: „Autofahrer, kommst du nach Bremen, laß deinen Wagen stehen! Zu Fuß geht es schneller.“ In vielen; Schulen der Stadt müssen die Kinder noch in Schichten zum Unterricht gehen, und in den Krankenhäusern herrschen zum Teil mittelalterliche Zustände.

Dazu kommt, daß aus dem Borgward-Debakel Gläubigeransprüche im Werte von 117 Millionen Mark angelaufen sind. Welchen Teil dieser Summe Bremen aufbringen und wann es zahlen muß, ist zwar ungewiß, aber daß Bremen ungerupft davonkommt, glauben nur die kühnsten Optimisten.

Trotz all dieser Sorgen geht die Vorbereitung des Universitätsprojektes zügig voran. Das Gelände für den Campus ist schon ausgesucht. Trotz dieser Sorgen wird eine Stadthalle für mindestens 12 Millionen und ein Haus der Bürgerschaft für mindestens acht Millionen Mark gebaut (wobei höchst zweifelhaft ist, ob diese Kostenvoranschläge eingehalten werden können).

Diese Repräsentativbauten mögen einem Bundesland wohl anstehen, und jener SPD-Abgeordnete, der meinte „das Parlament sei keine Blume, die im Verborgenen blüht“, hatte nicht einmal Unrecht. Aber kann sich Bremen diese kostspielige Dokumentation eigenstaatlicher Würde leisten, solange noch – um nur ein Beispiel zu nennen – die Kranken der Hansestadt ungenügend versorgt sind, und die Ärzte vergeblich und verzweifelt von Krankenhaus Zu Krankenhaus telephonieren, wenn sie einen Patienten einweisen wollen?

In einem Gutachten der Wirtschaftskammer heißt es: „In der Versorgung der bremischen Bevölkerung mit Krankenhausbetten besteht noch eine empfindliche Lücke. Um diese zu beseitigen, müssen die bestehenden Krankenhäuser ausgebaut und neue errichtet werden, wofür nach unserer Schätzung weitere 50 bis 100 Millionen Mark erforderlich sind.“ Im Ostteil der Stadt, wo die Gewoba 10 000 neue Wohnungen gebaut hat, wird auch ein neues Krankenhaus errichtet. Aber sei es, daß es am Geld fehlte oder daß man sich in der Planung verkalkuliert hatte – jedenfalls hatte der Bau gestockt. Vorläufiges Resultat: Ein komfortables Krankenhaus mit 120 Betten, modernster Kücheneinrichtung, Kissenradios im Bett, aber ohne Operationsräume.