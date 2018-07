Von Martin Beheim-Schwarzbach

Leise seitwärts schreitet eine zarte Weltallseele – so schließt ein Gedicht von Joachim Ringelnatz, das nicht auf ihn selber gemünzt ist, aber sehr wohl einen ansehnlichen Sektor seines skurrilen, leisen und oft so ungeheuer derb tuenden Mimosengemütes beschreiben könnte, und „Überall ist Wunderland“ fängt ein anderes an und gibt die Formel, oder eine der Formeln, für seine heftige Traumwundergläubigkeit preis. Nun, von diesen Behutsamkeiten bis zu dem frechen Kinderverwirrbuch (warum gibt Rowohlt es nicht endlich gefälligst wieder heraus?!) ist ein so weiter und doch so erstaunlich einheitlich gespannter Bogen, daß ich ihn hier nur zur Einführung flüchtig andeuten kann, um auf die Gemälde des Mannes hinzuweisen, die ja viel weniger bekannt sind als seine Gedichte, die aber eine merkwürdige Nebenkrönung seiner Poeterey darstellen, sich als schimmernde Edelsteine in jenen Bogen einfügen und jetzt endlich so vollständig, wie es nur anging, jedenfalls als die vollständigste vorliegende Sammlung, präsentiert werden –

„Himmelsbrücke und Ozean“ – Joachim Ringelnatz, ein malender Dichter, herausgegeben von Werner Schumann; Fackelträger-Verlag, Hannover; 123 S., etwa 80 Bildwiedergaben, 16,80 DM.

Vieles hat die liebenswerte Frau „Muschelkalk-Ringelnatz“, des Dichters Witwe, zur Zusammenholung des Materials beigetragen; außer den teils farbigen, teils einfarbigen Gemäldewiedergaben sind es Skizzen, Zitate aus dem Werk und Texte in Faksimile. Die Einleitung, enthaltend einen Lebenslauf und eine knappe Kennzeichnung seiner Bilder, schrieb einfühlsam und wohlinformiert Werner Schumann. Das Klima und das Aroma der Ringelnatzbilder zulänglich zu beschreiben, dürfte auch dem feinsinnigsten Rezensenten kaum gelingen, sie entziehen sich der Sprache, sie sind ein Traum- und Wunderland hohen ästhetischen Ranges, eigenwillig, kühn, unheimlich, zwischen Naivität und herzbeklemmendem Symbolismus die Waage haltend, Albdrücke in Frühlicht und Seegang, in Tiefsee und Irrengarten, ein Fabulatorium der Märchen und Visionen, eine Spukwelt hinter Tränenschleiern. Der Zugriff schon im Kompositorischen, der Griff eines Kindes, ist von zupackender Härte, Kühnheit und Sicherheit, ziseliert Gegenständliches, geht nahtlos in Trunkenes, Nachtwandlerisches über; die Schwermut überwiegt, das Düstere und Drohende ist so bezwingend wie bei einem Kubin, und das Heitere, das doch in den Gedichten durch alle Schwermut in Form von Übermut durchblinkt, fehlt in den Bildern ganz.

Was sind das alles für Worte. Schon das Wort vom „Werk“, das ich vorhin gebrauchte, nimmt sich dem „Werk“ dieses Seemanns- und Malerpoeten gegenüber sonderbar fremd aus, daher man es hier eigentlich nur in Anführungszeichen setzen darf; und all das übrige kunstkritische Vokabular, das von ästhetischem Rang, Symbolismus, Kompositorischem und so weiter redet, will in Verbindung mit dem Namen dieses Mannes, Hans Bötticher, genannt Joachim Ringelnatz, nicht verfangen, sondern scheint sich fröstelnd zusammenzuziehen wie ein deutscher Professor, der im Dunkeln plötzlich Gekicher um sich her vernimmt. Wenn ich es dennoch verwandte, so im Gedenken daran, daß dieses anarchische Genie im Berliner Telephonbuch der dreißiger Jahre als „Kunstmaler“ ausgewiesen wurde, was ja auch sein Gekicher in sich hat.

Und bei allem fröstelnden Gekicher muß man doch einfach sagen, daß Joachim Ringelnatz, als Dichter wie als Maler, ein großer, sehr großer Künstler, der Schöpfer einer unwiederholbaren Welt gewesen ist.