Paris, im Dezember

Großes ist in Frankreich geschehen: Es fand sich jemand, der vor der OAS, der französischen Geheimarmee, keine Angst hat. Die Filmschauspielerin Brigitte Bardot weigerte sich glatt, einem Gewährsmann dieser ungalanten Organisation die geforderten 50 000 Francs ,,cotisation“ zuzustecken, und sie scheute sich überdies nicht, das Erpresserschreiben der Öffentlichkeit zu übergeben. Der Vorfall wird zweifellos einen Nachwuchsregisseur zu einem „historischen Film“ inspirieren, der seinen Höhepunkt in der Szene findet, da die Künstlerin als großzügig dekolletierte Marianne mit dem Kopf Satans auf der Pike die citoyens zum Sturm gegen die OAS-Barrikaden führt.

Eines muß man der OAS allerdings zugestehen: In geschäftlichen Dingen ist sie äußerst exakt. Der Bardot wäre für ihre Zahlung eine einwandfreie, numerierte Quittung auf offiziellem Papier ausgestellt worden – ein Dokument, das ihr in einer eventuell faschistischen VI. Republik vielleicht dazu verhelfen hätte, in eine günstigere Steuerklasse eingestuft zu werden.

Einer Anzahl bedeutender Geschäftshäuser in Algerien wurden von der OAS in den üblichen Briefumschlägen der Finanzbehörden Steuerveranschlagungen zugestellt, die sich von den entsprechenden Schreiben des Finanzministeriums nur durch eine höhere Genauigkeit der Umsatzzahlen unterschieden. Den beunruhigten Unternehmern tat der Direktor der algerischen Filiale der Banque de France achselzuckend kund: „Was wollen Sie? Die OAS ist die politische Organisation der Franzosen in Algerien. Von was sollte die denn leben?“ Der offiziöse Rat lautet also: Man zahlt und schweigt.

Die Erpressungen greifen nun auch in der Metropole um sich, namentlich im Süden (Marseille, Nizza). In Paris sind sogar Anti-Erpressungskommandos gebildet worden, die durch die Rufnummer Odeon 81 43 telephonisch alarmiert werden können. Auch eine Versicherung gegen die OAS-Bomben gibt es schon.

Sogar für die langmütigste Regierung ist somit der Augenblick gekommen, mit aller Energie, gegen eine Organisation vorzugehen, die ihren Apparat bisher nahezu ungestört ausbauen konnte. Die ersten Maßnahmen lassen klar erkennen, daß man nun entschlossen ist, das Übel bei der Wurzel zu packen. Alle ausländischen Journalisten nämlich, denen Salan und andere führenden Persönlichkeiten der OAS ein Interview gewährten oder gewähren, werden sofort des Landes verwiesen – wegen staatsfeindlicher Umtriebe. Für jeden klar denkenden Innenminister ist es natürlich auf die Dauer ein unhaltbarer Zustand, wenn ausländische Fernsehabonnenten dieselben Männer ins Haus geliefert bekommen, die seinen wackeren Polizisten immer wieder entwischen.

Diesem ersten Streich folgt sogleich ein zweiter. So wie der Jäger tunlichst seinen Pirschgang durch enormen Lärm anzeigt, damit sich das Wild rechtzeitig in Blattschußpositur werfen kann, wurde durch die Presse bekanntgemacht, man werde nun versuchen, die OAS mit Abwehrtrupps zu durchsetzen, um den Generalstab in den Griff zu bekommen.